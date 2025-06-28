獨家》網友PO文酸台南牛肉湯「都用同間粉」名店「六千」撤告原因曝

林男在Threads發文影射多家牛肉湯店使用牛骨粉，遭名店六千泓佐店主提告誹謗，據傳雙方10萬元達成和解。示意圖，與新聞事件無關。（記者王捷攝）

2025/06/28 17:43

〔記者王捷／台南報導〕林姓男子在 Threads 發文暗酸多家牛肉湯用「同間的粉」，疑暗示台南多家牛肉湯未使用骨、肉燉湯，以牛骨粉代替，引起眾多業者不滿，其中名店「六千泓佐」牛肉湯提告加重誹謗與妨害信用。據傳林男賠償10萬元請求和解，店家同意撤告，台南地方法院裁定不受理；業者回應，林男自稱經濟不好，希望分10期付和解金。

林男去年發文酸台南的牛肉湯都是用牛骨粉，並點名「府X、旗X、阿X、X村、鬍X、六X」都用同間粉，質疑都用牛骨粉怎麼一堆消費者還在比誰的湯好，台南「阿」開頭的牛肉湯店家很多，明明是討論牛骨粉，卻有業者對號入座，聲稱沒有使用進口牛。

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遭點名「都用同間粉」的貼文引發討論後，部分業者在社群發文反擊，認為不實指控已影響商譽，並強調無端抹黑不應姑息。有店家表態若再被影射將依法提告，也有網友呼籲言論應負責任，不該憑主觀印象損人形象，事件在網路迅速延燒，引發業界與消費者關注。

其中被點名的「六X」，因為陳男在留言中直指「六千」，店家認為名譽、信用受損憤而提告，台南地檢署依法起訴，經過2次調解後同意以10萬和解，業者因此撤告。

據了解，林男也是從事餐飲業，由於對原物料、調味品的廠商熟悉，原本只是在個人版面調侃，豈料引起牛肉湯業者撻伐，由於店家轍告，南院依刑事訴訟法對告訴乃論的規定，判決不受理。

店家指出，當初是為了捍衛清白才提告，目的是要強調自家產品沒有用牛骨粉，會答應和解是希望林男能記取教訓，不應該隨意抹滅店家的努力，由於林男自稱經濟條件不好，所以最後協議分10期付和解金，但如果有一期未付款，和解金將會提高到80萬。

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