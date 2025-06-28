為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》網友PO文酸台南牛肉湯「都用同間粉」名店「六千」撤告原因曝

    林男在Threads發文影射多家牛肉湯店使用牛骨粉，遭名店六千泓佐店主提告誹謗，據傳雙方10萬元達成和解。示意圖，與新聞事件無關。（記者王捷攝）

    林男在Threads發文影射多家牛肉湯店使用牛骨粉，遭名店六千泓佐店主提告誹謗，據傳雙方10萬元達成和解。示意圖，與新聞事件無關。（記者王捷攝）

    2025/06/28 17:43

    〔記者王捷／台南報導〕林姓男子在 Threads 發文暗酸多家牛肉湯用「同間的粉」，疑暗示台南多家牛肉湯未使用骨、肉燉湯，以牛骨粉代替，引起眾多業者不滿，其中名店「六千泓佐」牛肉湯提告加重誹謗與妨害信用。據傳林男賠償10萬元請求和解，店家同意撤告，台南地方法院裁定不受理；業者回應，林男自稱經濟不好，希望分10期付和解金。

    林男去年發文酸台南的牛肉湯都是用牛骨粉，並點名「府X、旗X、阿X、X村、鬍X、六X」都用同間粉，質疑都用牛骨粉怎麼一堆消費者還在比誰的湯好，台南「阿」開頭的牛肉湯店家很多，明明是討論牛骨粉，卻有業者對號入座，聲稱沒有使用進口牛。

    遭點名「都用同間粉」的貼文引發討論後，部分業者在社群發文反擊，認為不實指控已影響商譽，並強調無端抹黑不應姑息。有店家表態若再被影射將依法提告，也有網友呼籲言論應負責任，不該憑主觀印象損人形象，事件在網路迅速延燒，引發業界與消費者關注。

    其中被點名的「六X」，因為陳男在留言中直指「六千」，店家認為名譽、信用受損憤而提告，台南地檢署依法起訴，經過2次調解後同意以10萬和解，業者因此撤告。

    據了解，林男也是從事餐飲業，由於對原物料、調味品的廠商熟悉，原本只是在個人版面調侃，豈料引起牛肉湯業者撻伐，由於店家轍告，南院依刑事訴訟法對告訴乃論的規定，判決不受理。

    店家指出，當初是為了捍衛清白才提告，目的是要強調自家產品沒有用牛骨粉，會答應和解是希望林男能記取教訓，不應該隨意抹滅店家的努力，由於林男自稱經濟條件不好，所以最後協議分10期付和解金，但如果有一期未付款，和解金將會提高到80萬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播