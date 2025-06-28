金門大橋首起火燒車 車上2人及時逃出

金門大橋發生火燒車意外，消防局據報出動4車12人前往灌救。（記者吳正庭攝）

2025/06/28 16:00

〔記者吳正庭／金門報導〕台灣最長的跨海大橋金門大橋今天下午發生首起火燒車事件，1輛汽車由大金門往小金門方向行駛，疑似出現爆胎意外，車輛向右跨騎至慢車道與快車道分隔島，車輛起火燃燒，消防局據報出動4車12人，5分鐘迅即將火勢控制，所幸車上1對男女並無傷亡，經酒測也無酒駕問題，起火原因由消防局釐清中。

消防局表示，該起事故大約發生在下午2點10分，消防局據報後趕赴現場，使用兩條水線，很快將火勢控制；據目擊者說，事發當時，車輛並未起火，男駕駛和女乘客離開車子不久車子才起火，幸好未發生傷亡。

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消防局初步了解，肇事地點位於大橋湖下端，男駕駛疑於行車時發生爆胎，車輛向右偏移往前滑行約50公尺後，車子跨坐在分隔島。由於金門大橋兩線都是單行道，意外發生後，兩線車輛因實施交管，回堵30分鐘；有駕駛說，車輛冒出的黑煙，不只金門大橋湖下端，連中國廈門都看得見。

事發後，消防局第一大隊大隊長董必文、縣警局金城分局副分局長黃萬祿都趕至現場指揮，協助釐清車輛起火原因。

金門大橋發生火燒車，消防人員趕緊布水線灌救。（記者吳正庭攝）

金門大橋發生火燒車意外，消防局據報即刻派員到場灌救。（記者吳正庭攝）

消防人員將引擎蓋橇開灌水降溫。（記者吳正庭攝）

金門一輛轎車疑因爆胎跨騎到分隔島後起火燃燒。（記者吳正庭攝）

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