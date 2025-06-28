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    澎縣湖西廂型車自撞翻覆 3人傷

    澎湖中西路段，銀色廂型車疑似閃貓翻車。（記者劉禹慶攝）

    澎湖中西路段，銀色廂型車疑似閃貓翻車。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/28 15:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣湖西鄉縣道203線許家段（馬公往白沙方向約6.7公里處，享來民宿斜前方），今（28）日下午1時16分發生一起廂型車自撞翻覆事故。事故造成車上3人受傷，其中1名女性乘客受困車內，經消防人員成功救出，隨即送醫治療。

    澎湖縣政府消防局接獲報案後，立即派遣第一大隊、馬公分隊與湖西分隊，共出動5車11人前往現場搶救，並由副大隊長朱偉靖擔任現場指揮官。

    勤務人員到場後回報，現場係一輛銀色廂型車，疑因閃避路上突然竄出貓隻，才會導致車輛失控，自撞路樹翻覆，車內3人都受傷。

    根據了解，廂型車由林姓男子（50年次，住馬公市）駕駛，附載1男1女（分別為劉姓男子與林姓女子），其中駕駛及劉男於車輛撞擊後均自行脫困，林姓女乘客則仍受困車內。經消防人員先行穩定車體後，再使用破壞器材開啟車門，成功將傷者救出。

    該女性傷者與劉姓乘客，隨即由馬公91救護車送往三軍總醫院澎湖分院治療，受困乘客林姓女子（61歲、住南投縣），傷勢頸椎及肢體疼痛，送往三總澎湖分院搶救。林姓駕駛因傷勢輕微，自願留在現場，配合警方調查事故原因後，再自行前往就醫。有關該起車禍發生原因及肇事責任，由馬公警分局派員調查處理中。

    銀色廂型車翻覆後，車內東西散落一地。（記者劉禹慶攝）

    銀色廂型車翻覆後，車內東西散落一地。（記者劉禹慶攝）

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