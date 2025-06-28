第18屆全國刑事鑑識楷模 8人獲選各有卓越表現

刑事警察局刑事鑑識中心主任黃女恩與柯建民等8位鑑識楷模合影。（記者邱俊福翻攝）

2025/06/28 16:17

〔記者邱俊福／台北報導〕114年第18屆全國刑事鑑識楷模，從各警察機關單位薦報的42位候選人中，遴選8位獲選，其中刑事警察局偵查員柯建民具備16年以上化學鑑定實務經驗，去年協助辦理多起製毒工廠鑑定工作，並主辦推動新興毒品「異丙帕酯」（喪屍煙彈成分）列管，並將喪屍煙彈成分列管資訊，彙整發表於去年警察大學研討會，對該類毒品危害發揮及時遏制效果；警政署署長張榮興昨特別於署務會報，公開頒獎表揚這8位鑑識英雄，表彰其在刑案現場勘察與科學鑑定工作中的卓越表現與貢獻。

其他7位鑑識楷模包括：台中市警察局警務員林昱至、台南市警察局巡官林嘉源、彰化縣警察局警務員吳又融、新北市警察局警務員葉安迪、台北市警察局偵查佐葉文璋、桃園市警察局警員吳明軒，以及宜蘭縣警察局偵查佐游建勝。

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刑事局表示，林昱至去年將實務詐欺案採證研究心得，投稿於美國鑑識科學學會獲得刊登，並自費公假前往年會現場發表，對鑑識發展具貢獻；林嘉源主辦勘察「林姓嫌犯殺人案」、「賈姓男子死亡案」，採獲關鍵跡證，比中嫌犯連結物證關連性；吳又融主辦勘察「蕭姓嫌犯等3人涉嫌製造、運輸毒品案」，採獲關鍵跡證比中犯嫌，研判犯嫌著手製造第四級毒品，協助偵破製毒案件。

葉安迪負責蝦皮智取店集團竊盜案DNA鑑定工作，檢出該竊盜集團6名犯嫌DNA型別，釐清案情，提供破案線索；葉文璋去年負責轄內竊盜、毒品、詐欺、傷害及死亡等32案刑案現場勘察，採獲重要跡證提供破案線索；吳明軒主辦勘察「越籍移工命案」、「毒品分裝廠案」，採獲關鍵跡證，提供重要鑑識情資；游建勝則主辦勘察「住宅重大竊盜案」、「黃姓嫌犯等人涉嫌私行拘禁、傷害案」，採獲關鍵跡證，釐清案情及破案。

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