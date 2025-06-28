錢太香？車手領完現鈔嗅聞還笑 休假警瞧不對勁急call同事逮人

休假的警員張志安尾隨黃姓車手。（記者徐聖倫翻攝）

2025/06/28 15:59

〔記者徐聖倫／新北報導〕錢太香？22歲黃姓男子前日在新莊區某銀行ATM前提領贓款，休假警員張志安恰巧來到銀行辦事，就見黃男手持白花花大鈔往鼻子湊近，好似錢有多香，並面露微笑。張員內心響起「詐欺警報」，尾隨黃男到另一家超商，同時通報同事到場，將黃男逮捕法辦。

據悉，黃男前日下午2時收到詐騙集團上級指示，前往新莊區中平路第一銀行提領贓款，提領期間換了數張提款卡，看到大把現鈔他竟嗅鈔票還笑出聲，種種詭異舉動被休假的張員盡收眼底。張員觀察黃男所有舉止、打扮等，判斷他就是車手無誤，所以決定悄悄跟隨。

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黃男換點來到銀行附近約350公尺外的超商，張員邊尾隨邊通報新莊警分局中平派出所同事，4名制服警力趕抵，隨即盤查黃男。果不其然在黃男身上搜出7張提款卡、30萬元現金、做案手機等證物。

黃男向警方供稱，他確實受雇於詐團，但他只是領酬勞辦事的最下層人員，對於詐團詳細背景資料他是一概不知。警詢後，依詐欺、違反洗錢防治法等罪嫌，將黃男移送法辦，並將持續溯源詐團上游。

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警方扣回贓款、提款卡、手機等證物。（記者徐聖倫翻攝）

黃姓車手被警方逮個正著。（記者徐聖倫翻攝）

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