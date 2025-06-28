屏東拖板車轉彎塑膠桶沒綁好掉路上 女騎士遭強酸噴濺全身紅腫送醫

掉落化學磷酸的拖板車。（記者葉永騫攝）

2025/06/28 15:11

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市一部拖板貨車今天中午從工業區行駛左轉到建國路千越加油站前時，載運的磷酸塑膠桶疑似沒有綁好掉落路面，強酸噴濺到正好騎機車經過的35歲女騎士，造成女騎士全身紅腫，緊急送往屏東榮民總醫院救治，消防局、屏東分局立即派員警戒，環保局也前往採樣，將依法處分開罰。

屏東縣消防局表示，今天（28日）12時18分接獲報案，拖板車上的不明桶裝化學品掉落噴濺到行人，派遣屏二及屏東分隊2車4人前往處理，由小隊長陳文川帶隊並通報環保局前往協助，隨即將遭強酸噴濺到的35歲女騎士送往屏東榮總，受害人全身紅腫、刺痛、搔癢，消防局及警方則在現場警戒。

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屏東縣環保局隨後也到現場採樣檢測，初步查出噴的液體為強酸，馬路現場有腐蝕白化的情形，現場有濃濃的臭味。附近民眾說，這部拖板車才剛從工業區開出來建國路，沒想到就掉落化學液體，可能車子沒有綁好物品；環保局也認為，運送的強酸液體沒有說明成分，已違反相關規定，將會依法對公司開罰。

掉落的大磷酸塑膠桶外觀都已破裂。（記者葉永騫攝）

環保局人員進行採樣證實是強酸。（記者葉永騫攝）

磷酸掉落在馬路上，消防局及警方戒備。（記者葉永騫攝）

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