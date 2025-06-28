花店老闆投入義消35載 鍾宗文感謝家人支持

花店老闆鍾宗文投入義消行列滿35年，他表示有體力就做下去。（記者李文德攝）

2025/06/28 15:32

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣消防局今（28）日舉辦「2025年義勇消防人員年資標獎牌」頒贈典禮，合計共141人受贈。其中已有35年服務經驗的鍾宗文，平日除了經營花坊外，最開心地就是加入義消行列投入救災。他表示，有賴家人大力支持，讓他可以無後顧之憂參與，只要有體力就會做下去。

70歲的鍾宗文在虎尾鎮經營花店，他回憶道，35年前的某天夜晚，花店旁邊幾處民宅發生火警，當時看見消防人員們不眠不休協助救火，直到隔日凌晨才將火勢撲滅，也幸好有消防人員的奮力搶救，得以讓火勢不至於擴大延燒，因此起心動念要加入義消。

請繼續往下閱讀...

鍾宗文表示，無論火警警報何時響起，若無緊急工作需要，都會先放下手邊事情，立即趕到現場救災，畢竟生命誠可貴，救人是一輩子人生樂事，何樂而不為。令他印象最深刻的是，有次民宅火警，當下原想衝入救援，但有民眾趕緊喊停，下一秒屋頂塌陷下來，一切像是冥冥中註定，多年來的救援有所回報，讓他更愛上這份職責。

鍾宗文說，原擔心家人會因為安全問題反對，但他們深知救援重要性，全力給予支持。像是晚間睡覺時，老婆先聽聞火警警報時，都會搖醒他前往救援，這也才讓他無後顧之憂投入義消。35年歲月不短也不長，只要還有體力就會做下去。

雲林縣長張麗善表示，此次共有55位服務滿10年、19位15年、40位20年、21位25年、2位30年及4位35年的義消接受年資標獎牌頒贈，感謝義消夥伴們宣傳防火、防災觀念，更出動救人救災；消防局長林文山表示，全縣共有1100多名義消，近年來投入資源，已全面汰換義消消防衣帽鞋，近年來更是提升協勤津貼與平安保險，將持續強化地方救災量能。

花店老闆鍾宗文（右）投入義消行列滿35年，他表示有體力就做下去。（記者李文德攝

雲林縣消防局今舉辦義勇消防人員年資標獎牌頒贈典禮，合計141人受贈。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法