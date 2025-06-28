涉詐LINE帳號大規模停權 刑事局提供詐團誘加新群組截圖籲別再上當

詐團開始誘騙民眾加入新群組。（刑事局提供）

2025/06/28 14:52

〔記者邱俊福／台北報導〕公私合作打擊詐騙集團，近期發動大規模將7萬3千餘個涉詐的異常LINE帳號停權，刑事警察局除發現詐團成員罵聲一片，又開始誘騙民眾加入新創的詐騙群組，因此今提供部分詐團常用話術及群組互動內容的截圖供民眾參考，籲別再上當。

刑事局表示，此次打詐行動跟LINE公司合作，除展現了公私協力，共同防堵詐騙的積極作為外，更要再次慎重呼籲民眾，詐騙手法千變萬化，停權行動可能會導致部分民眾發現自己原本所在的LINE群組突然解散或成員被退出。

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若民眾發現LINE投資群組成員或好友帳號變成「不明」、被退出群組，或發現熟悉的群組突然消失，請必提高警覺，詐團可能對受害者進行洗腦，重建假群組引誘並要求其重新加入，請民眾切記絕不可再次加入任何投資詐騙群組及老師的帳號，因為這些都極有可能為詐騙集團重啟的詐騙帳號。

刑事局今天提供部分詐團常用話術及群組互動內容的截圖供民眾參考，若有類似情況發生，即是詐團重啟詐騙的手法，呼籲民眾務必覺醒並喚醒被騙親友，勿讓更多人淪為詐團獵物。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙群組內暗藏成員，罵聲一片。（刑事局提供）

詐團成員假借加入私人LINE好友博取信任。（刑事局提供）

詐團帳號遭停權。（刑事局提供）

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