酒店女經理和男友吵架「扯圍巾」害跌倒 他20小時後頸椎骨折死亡

警方馳抵現場時，林男宣稱自己沒事，翌日卻死亡，台中地檢署依家庭暴力之傷害致死罪起訴同居的馬姓女友。（記者張瑞楨攝）

2025/06/28 14:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市擔任酒店經理的59歲馬姓女子與63歲林姓男子是同居逾13年的情侶，兩人在今年2月9日晚間起爭執，林女徒手拉扯林民脖子上圍巾，導致林民一度昏迷倒地，中市警局第三分局員警抵達時，已經清醒的林男說沒事，不料，時隔20小時，警方詫異接獲林男死亡通知，檢方相驗為頸椎骨折、顱內出血等傷害致死，依家庭暴力之傷害致死罪起訴馬女。

第三分局調查顯示，2月9日晚間8時許，民眾報案指稱有人路倒，三分局東信派出所員警抵達，並通報中市消防局派遣救護車，警消陸續抵達台中市東區十甲路的一處社區的大廳現場，一度昏迷的林男卻說自己未受傷，救護員問他是否送醫他也說不用，不需警方協助，現場有同居人馬女（59歲）在場。

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不料，翌日（10日）傍晚5時，國軍803醫院致電東信所，告知林男於10日下午4時許死亡，員警立刻啟動偵查，始知林男9日晚間與同居人馬女在住處的社區前爭吵，雙方有肢體衝突，馬女用手拉扯林民脖子上圍巾，導致林民倒地，一度昏迷，但警方馳抵時，林男已經清醒。

警方離去後，當天（9日）晚間11時56分，林男症狀惡化，馬女請大樓警衛撥打119，由救護車送至803國軍醫院急救，於10日下午4時許傷重不治。

檢方相驗調查，9日晚間8時許兩人爭執時，馬女用雙手拉緊林男脖子上的圍巾，時間約12秒，林男受勒昏厥往後仰躺倒地，撞及後腦，警方離去後，林男搭電梯返回住處休息，隨即意識不清，於深夜11時49分，緊急送醫救治，10日下午4時3分，因頭頸部顱骨的頸椎骨折、顱內出血、外傷性神經軸索損傷死亡，依家庭暴力罪之傷害致死罪起訴馬女。

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