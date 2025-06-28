高雄小小警察參加虎爺聖誕，安排闖關活動，警教戰防網友騙拍私密照。（民眾提供）

2025/06/28 14:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局婦幼隊有鑑於兒少易受網友所騙，遭拍或擷圖清涼及私密照，今（28）日在凹仔底德安宮舉辦「小小警察出任務」活動，參加虎爺聖誕，結合宮廟文化和宣導兒少法律與網路安全知識，不拍攝性私密照片和影像，謹遵「3不1要」即不拍、不留、不傳及截圖存證」。

婦幼隊特別設計闖關活動，包括小小神射手（射擊體驗）、認識隱私紅綠燈（教導保護隱私避免被侵犯）、我是反詐小尖兵（透過遊戲認識反詐騙）、記憶力大考驗（翻找配對圖卡認識警察應勤裝備）及找尋虎爺（尋獲廟內虎爺合照）等多元關卡，不僅吸引眾多他縣市的民眾參加，更有來自日本的小朋友齊來同樂。

請繼續往下閱讀...

小朋友們換上帥氣小小警察制服，開心地勇闖關卡，伸張正義的使命感油然而生，結束後還能領到闖關證書、小警察帥氣照等精美紀念品，藉由親子共遊闖關活動，將兒童安全及防制兒少性剝削等自我保護觀念從小扎根。

由於數位時代3C普及，伴隨許多網路陷阱，孩子使用交友社群軟體時，恐欠缺防備之心，為避免兒少性剝削及不當網路交友，警方特別呼籲自我保護的第一步就是不拍攝性私密照片和影像，遵守「3不1要」原則-「不拍、不留、不傳及擷圖存證」。

警方呼籲家長多關心、多陪伴，勿以3C取代教養，並提醒爸媽們多關心子女上網情形，灌輸正確交友觀念，以免遭害，一起守護小孩幸福成長。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

高雄小小警察參加虎爺聖誕，警教戰防網友騙拍私密照，小小警察開心闖關。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法