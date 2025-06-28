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    工程業者搶蘭潭水庫標案找公司陪標 3人涉違政府採購法被訴

    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義地檢署。（資料照）

    2025/06/28 14:14

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣自來水公司第五區管理處2023年上網辦理「蘭潭水庫取水塔水下細部勘查」採購案，新北市永詰工程有限公司李姓負責人為得標此案，涉嫌遊說海寶海事工程設計公司黃姓負責人、長展海業工程有限公司許姓經理，請黃、許以公司名義一同出面投標（俗稱陪標），並由李男告知投標底價範圍，以利永詰公司以最低價得標；五區管理處審查人員發現有異暫停開標程序，李男未能得標，全案經函送嘉義市調查站調查，嘉義地檢署近日偵結起訴李男等3人。

    檢調詢問時，李男否認有請海寶、長展公司陪標，辯稱是海寶公司自己要投標的，黃男也否認陪標犯行，辯稱他自己決定要投標，然而檢調查出，出席投標的是假冒海寶公司的永詰公司員工，且海寶公司已接近停業狀態，黃男在外積欠5、600萬元債務無力償還，實在沒有繼續經營、投標此標案意願。

    起訴書指出，政府機關依政府採購法開標時，應有3家以上合格廠商參與第1次投標，才能開標決標，李男知道此事，為順利得標，請黃、許同意以海寶公司、長展公司名義一同出面投標；黃、許2人同意後，分頭指示公司內部員工上網下載標單及準備投標文件資料後，由李男攜帶詠捷公司標單，指示公司員工假冒為海寶、長展公司員工，各持2間公司準備的標單，於2023年5月23日上午8點多，到五區管理處投標室投標。

    起訴書指出，五區管理處經辦標案人員誤信已達法定須有3家以上廠商參與投標的門檻而開標，導致採購案開標不正確結果，因被審查人員發現有異，暫停開標程序，未讓李男達到目的。

    起訴書指出，李、黃、許3人涉犯政府採購法第87條第3、6項的以詐術使開標發生不正確結果未遂罪嫌，以共同正犯起訴；長展公司處以罰金刑。

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