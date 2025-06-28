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    疑毒駕撞傷婦人還藏喪屍菸彈 22歲男拒捕遭噴辣椒水壓制

    王男神情恍惚，被警方攔下。（記者鄭景議翻攝）

    王男神情恍惚，被警方攔下。（記者鄭景議翻攝）

    2025/06/28 12:41

    〔記者鄭景議／台北報導〕22歲王姓男子昨（27）日晚間行經新北市中和區中山路二段時，與一名52歲高姓婦人騎車發生擦撞。中和警分局中原派出所所長王任嗣巡邏經過發現異狀，主動上前處理，竟在王男車上查獲毒品「喪屍菸彈」，且王男神情恍惚疑似毒駕。警方上前要逮捕王男，王男還在過程中激烈反抗，警方最後噴辣椒水壓制，全案依毒品、公共危險等罪嫌送辦。

    警方調查，王男駕駛重機在晚間行經中和中山路二段時，與高姓婦人所騎的輕機車發生碰撞。警方巡邏時剛好目擊整起車禍，隨即趨前協助處理，但王男面對詢問時語無倫次、神情恍惚，警方懷疑他涉毒，當場以過失傷害現行犯身分逮捕。

    王男遭壓制後進行附帶搜索，警方在他身上查獲1顆毛重5.43公克的依托咪酯菸彈與1台電子菸主機，懷疑他吸食毒品後上路，立即帶返派出所進一步調查。

    過程中，王男一度激烈抗拒，不願配合警方執法，警方為保護現場安全，對王男噴灑辣椒水後將他壓制上銬。高姓婦人則因車禍造成輕微腦震盪與右腳擦挫傷，所幸送醫後並無生命危險。

    警方指出，王嫌已進行毒品檢驗，全案依毒品危害防制條例、公共危險罪及過失傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦，並將持續追查毒品來源，釐清王男是否還涉及其他不法行為。

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