心痛的領悟！老翁投資遭詐1000萬血汗錢 這次拒絕再玩

老翁差點誤入投資詐騙，經警方戳破，警民合作逮捕車手。（民眾提供）

2025/06/28 12:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這次不再被騙了！彰化縣73歲陳姓老翁在2、3年前，因為誤信群組的投資詐騙，前後總計被騙了1000萬元，最近又看到臉書有投資股票廣告，正準備去面交60萬元投資現金時，擔心再次受騙，就到派出所「詢問」，員警當場告知是「詐騙」，並隨後逮捕車手！

和美警分局大霞派出所表示，陳姓老翁突然跑到派出所，主動詢問說，他在臉書有看到投資股票，因為高獲利又低風險，讓他很心動，已準備好要拿出現60萬元，雙方約好在和美鎮一處的咖啡館面交，但又擔心是詐騙，想要請警方幫忙了解一下。

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警方指出，老翁出示網路投資的相關資料與聯絡，發現這是誘騙老翁加LINE並下載非官方認證投資平台APP操作股票買賣，要讓民眾誤信「穩賺不賠」。當場就跟老翁說，這就是典型的「假投資、真詐騙」，要老翁與警方配合，老翁仍是假意去交款，再由員警尾隨逮捕車手，在警民合作下，逮捕王姓54歲車手，並查扣60萬元、收據、工作證、工作手機等相關證物。

警方調查發現，老翁對於投資理財很有興趣，前幾年也是誤信網路投資，結果前後投入1000萬元，最後拿不回來，才知道原來是中了詐騙圈套，讓他悔不當初。當時員警就跟老翁提醒，下次再碰到類似情況，就來找員警「診斷」一下，確認不是詐騙再把錢給人，這次老翁在交錢之前，突然想到當年員警的提醒，還好有來派出所「詢問」，終於保住了60萬元！

老翁差點誤入投資詐騙，經警方戳破，警民合作逮捕車手。（民眾提供）

老翁差點誤入投資詐騙，經警方戳破，警民合作逮捕車手。（民眾提供）

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