害公司損失逾320萬元 精密材料公司外派總經理背信被判刑

侯姓男子因背信案件，被桃園地方法院判處有期徒刑4月，緩刑2年。（記者周敏鴻攝）

2025/06/28 11:12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市侯姓男子曾是新北市1間精密材料公司派駐越南的總經理，2022年他明知客戶越南麗寶公司有帳款未收，卻仍接受對方33筆訂單，致該公司損失超過24億7000萬越南盾（當年約合台幣320餘萬元），桃園地方法院依簡易判決程序以背信案件判處侯男有期徒刑4月，桃園地檢署上訴，已被駁回，桃院並諭知侯男緩刑兩年，並應給付該公司332萬餘元。

侯男2021年5月前往越南擔任該公司的越南總經理，桃檢起訴書指出，侯男明知該公司授信給越南麗寶75億越南盾額度，卻於2022年5月6日後、越南麗寶尚有84億餘越南盾帳款未支付，而持續受理對方33筆訂單；該公司規定訂單須輸入電腦系統，侯男刻意規避，以「手開單」方式填製越南麗寶訂單、持續出貨，致該公司未能收回的帳款超過24億7000萬越南盾，該公司發現後提告，侯男被桃檢依背信罪嫌起訴。

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桃院今年1月間依簡易判決程序，判處侯男4月有期徒刑，桃檢不服提起上訴，桃院已駁回並諭知侯男緩刑2年，並應依二審期間調解結果給付該公司332萬餘元。

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