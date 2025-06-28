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    小偷懂吃！吊車公司拿不二坊蛋黃酥拜土地公 阿北秒摸走

    彰化市吊車公司拿不二坊蛋黃酥去拜土地公，卻被阿伯偷走。（民眾提供）

    彰化市吊車公司拿不二坊蛋黃酥去拜土地公，卻被阿伯偷走。（民眾提供）

    2025/06/28 10:53

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕太好吃？彰化市吊車公司昨天（27日）到中庄里土地公廟拜拜，特別準備排隊名店的彰化不二坊蛋黃酥，結果卻被阿伯入廟順手偷走，特別放入背心內層，讓員工大喊，「還我老闆蛋黃酥，因為老闆為了吃蛋黃酥，已經跑步減重半個月了！」

    白姓男子表示，老闆因為喜歡吃不二坊蛋黃酥，所以特別交待他去買，到公司附近的中庄里土地公廟拜拜。因此，他昨天上午8點多，就剛把1盒6入裝的蛋黃酥，放在土地公前面供奉，隔了不到幾分鐘再回來一看，竟然，蛋黃酥不見了！

    白姓男子後來請廟方調閱監視器，發現有位阿伯騎著機車前來，入廟後就直接把蛋黃酥整盒拿起來，先是對著土地公拜拜後，就直接放在背心內層，隨後再帶走土地公前方的糖果餅乾，隨即離去，看到這位阿伯熟門熟路，懷疑這可能都不是第一次了。

    白姓男子強調，這盒蛋黃酥是老闆的最愛，因為蛋黃酥的熱量比較高，老闆為了要吃心心念念的蛋黃酥，還特別半個月來減少食量，還去跑步，就是等著要吃這盒拜過土地公的蛋黃酥，如今卻被阿伯偷走，他也向阿伯喊話，至少也留一顆給老闆，怎麼忍心讓老闆晚上為了吃不到蛋黃酥睡不著？

    當地民眾指出，這應該是流浪漢，誤以為供桌上的東西都能拿來吃，但也有人認為，供桌上的糖果才是結緣品，把一整盒蛋黃酥當著土地公面前帶走，這就不應該了。

    彰化市不二坊蛋黃酥是排隊名店，目前每顆蛋黃酥售價50元，最小的包裝就是1盒6入裝蛋黃酥，採用塑膠盒包裝，每盒售價300元。

    彰化不二坊蛋黃酥是排隊名店。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化不二坊蛋黃酥是排隊名店。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化市吊車公司拿不二坊蛋黃酥去拜土地公，卻被阿伯偷走放入懷中。（民眾提供）

    彰化市吊車公司拿不二坊蛋黃酥去拜土地公，卻被阿伯偷走放入懷中。（民眾提供）

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