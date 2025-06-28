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    首頁　>　社會

    涉幽靈連署 國民黨中市黨部書記長陳劍鋒、總幹事伍康龍100萬、80萬交保

    被中檢起訴指控，指揮黨工偽造罷免提議人的國民黨中市黨部書記長陳劍鋒（左）、總幹事伍康龍（右），分別以100萬、80萬交保。（資料照）

    被中檢起訴指控，指揮黨工偽造罷免提議人的國民黨中市黨部書記長陳劍鋒（左）、總幹事伍康龍（右），分別以100萬、80萬交保。（資料照）

    2025/06/28 10:25

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦國民黨台中市黨部「以罷制罷」，偽造民進黨立委蔡其昌與何欣純第一階段罷免提議人共計4258份，逾7成名冊疑似造假，昨天起訴國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等34名黨工，中檢並將陳、伍二人移審台中地方法院審理是否繼續羈押，歷經一天審理，台中地院今天（28日）裁定伍康龍80萬、陳劍鋒100萬交保，均限制住居及限制出境出海，兩人都已經交保。

    台中地檢署是在5月2日搜索國民黨中市黨部後，聲請羈押禁見台中市黨部書記長陳劍鋒，以及中市黨部第一組總幹事、身兼罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純的「罷免事務總負責人」伍康龍，兩人於調查局搜索時一度否認犯行，伍辯稱是收到提議人名冊，針對寫錯欄位、塗改或忘記簽名等瑕疵請黨工重新謄寫，總數也僅約50份；陳則辯稱只協助重新抄寫2、3張有瑕疵的名冊。

    不過，檢方調查發現，伍康龍指揮主導另32名黨工抄寫黨員名冊，偽造罷免提議人，第一次抄寫時間，是今年1月23日在中市黨部2樓會議室，代號是「專案講習」，伍康龍並要求出席黨工要自備藍與黑色兩支筆，他並於現場提醒叮嚀黨工，用自備藍黑筆交替抄寫，不要寫簡體字與塗改，要寫「臺中市」，勿抄80歲以上的老黨員，已被抄寫的黨員，要在名冊上註記，避免重複抄寫，填寫日期押在今年2月1日或2日。

    中檢指控，伍康龍在收回偽造的提議人名冊後，再把筆跡相同名冊交錯放置編號，避免選務人員審查時，見到連續出現同樣筆跡的名冊；陳劍鋒則於整個偽造過程中居協助的角色，他不但於「專案講習」現場走動，還「撩下去」，自己也親自動手抄寫黨員名冊，共偽造19份提議人名冊。

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