家人寄會客菜被嫌難吃 女受刑人抓狂嗆同房「見一次打一次」

李姓女受刑人不滿家人寄會客菜被嫌難吃，暴怒打牢友還嗆聲「見一次打一次」。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2025/06/28 09:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓女子因案在高雄女子監獄服刑，家人寄會客菜給她，李女大方分享給同舍房的「同學」，但其中一名羅姓女受刑人卻嫌棄菜很難吃，李女見家人的心意被侮辱，爆氣拿保溫瓶打羅女，還嗆聲「見一次打一次」，被法官依恐嚇罪判刑4月，得易科罰金。

判決指出，今年1月15日，在女監服刑的李女接到家人寄放的會客菜，李女把菜拿出來幫同房牢友晚餐加菜，但羅姓女受刑人卻邊吃邊嫌棄，李女聽到酸言酸語後，控制不了自己脾氣，先拿保溫瓶打羅女，一旁牢友見狀趕緊把李女拉開，舍房主管也趕到現場，將李女帶離牢房降低衝突。

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李女步出牢房時，嗆聲「見一次打一次」，羅女擔心自身安危提告；高雄地檢署偵查時，李女坦承犯行，說自己覺得家人特地買會客菜請她分給大家，卻被羅女講成那樣，侮辱到她及家人的心意，所以她才很生氣動手打人。

但李女被起訴後，在法院審理時卻翻供，辯稱自己當時是對舍房主管嗆聲，不是對羅女出言恐嚇，但法官傳喚同房另兩名女受刑人作證，她們都說李女嗆聲時眼睛是瞪著羅女，法官根據相關事證認定李女有罪，判她徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

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