小心挨罰！台中市北區新增4處科技執法 半年開出3.5萬張罰單

設於中市北區中清路與五權路口的科技執法，拍攝到白色轎車違規跨越車道的畫面。（警方提供）

2025/06/28 09:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府於去年（2024年）12月，在中市新增27處科技執法設備，其中，北區新增4處，分別為「中清路與五權路口」、「雙十路與精武路口」、「崇德路與太原路」、「三民路與育才北路」，警方統計這半年來，4處路口累計舉發交通違規案件高達3萬5613件，「績效」最高的是「崇德路與太原路」的路口，共計1萬8057件；其次是「中清路與五權路」的路口，也高達1萬7109件。

中市警局第二分局統計，上述4處路口科技執法開出的罰單，主要違規行為是跨越雙白線、直行車占用左轉車道，以及右轉未依規定行駛（車輛右轉彎時，未按照標誌、標線、號誌指示，或未先駛入外側車道、右轉車道或慢車道，直接在路口右轉）。

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針對開罰件數，第二分局指出，過去6個月內，於4個路口的科技執法設備，累計舉發交通違規案件達3萬5613件，崇德路與太原路口最高，共1萬8057件；中清路與五權路口次之，共1萬7109件。

至於新增科技執法降低車禍的成效，台中市警察局第二分局統計，自去年12月1日新增科技執法設備之後，至今年年6月1日，近半年時間，上述四處路口共發生47件交通事故，平均每月7.8件，較去年同期125件，（平均每月20.9件），減少78件，事故率大幅下降，其中，以崇德路與太原路口成效最為明顯，事故數從去年同期的33件降至10件，減少達70%。

第二分局分局長鍾承志強調，科技執法的設置地點，都設有明顯警示標誌，提醒用路人提早因應，執法目的不是「為罰而罰」，而是希望用路人養成守法習慣。

設於中市北區太原路與崇德路口的科技執法設備，拍到深色轎車直行，卻占用左轉車道的違規過程。（警方提供）

科技執法設施讓違規行為難以遁形，圖為白車違規跨越車道。（警方提供）

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