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    未熄菸蒂燒掉承租工作室 木工判刑6月

    未熄菸蒂燒掉承租工作室，木工被判刑。（情境照）

    未熄菸蒂燒掉承租工作室，木工被判刑。（情境照）

    2025/06/28 09:11

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣劉姓男子承租竹北市一處建築物做為木工工作室使用，卻未將菸蒂完全撲滅，導致建築物被燒毀，新竹地院依失火燒燬現有人所在之建築物罪判刑6月。

    法官調查，劉男向鍾男承租新竹縣竹北市建築物作為木作工作室使用，於111年12月17日17時許離開本案建築物前，原應注意確實將香菸火苗完全熄滅，卻疏未注意即貿然離去，致遺留在木作鋸台地面香菸火苗蓄熱引燃燒燬建築物，並煙燻楊男擺放在一旁的76項機台。

    隔天凌晨1時許，附近鄰居聽到爆炸聲響，方察覺建築物起火而報警處理。

    劉男堅決否認犯行，辯稱本案並非是菸蒂所造成的火災，本案與其無關。

    法官調查，該工作室平常沒有別人會出入，案發那週只有劉男進入工作室，而本案確實於現場發現菸蒂，而被告卻對此推諉不知，顯有避重就輕之嫌。

    法官審酌被告疏未注意將菸蒂熄滅，釀成本次火災，燒燬建築物、物品等財物，除造成公共危險外，並對他人財產造成嚴重損害，所生危害甚鉅，自應受一定之刑事懲戒；考量被告本身亦受有損失，然犯後未能坦認本案犯行，更將本案起火原因推諉他人，迄未與被害人達成和解，最後依失火燒燬現有人所在之建築物罪判刑6月，得易科罰金。

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