開車未停等禮讓 男撞死竹科女行人判刑

開車未停等禮讓，他撞死竹科女行人遭判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/28 09:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕24歲李姓男子在新竹科學園區內開車時，遇到三岔路口竟未減速禮讓行人，而將行人穿越道上小跑步過馬路的羅女撞死，新竹地院依汽車駕駛人行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行而犯過失致人於死罪判刑。

法官調查，去年10月16日晚間，24歲的李男開車行經竹科一處號誌三岔路口時，本應注意駕駛人應注意車前狀況及兩車並行間隔，並隨時採取必要安全措施；且行近行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過。

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而李男竟疏於注意及此，右側有行人羅女走行人穿越道小跑步穿越路口之際，李男未注意車前狀況及禮讓行人而撞擊羅女，致羅女頭部鈍力損傷而死亡。李男於肇事後即向警員坦承肇事，並主動接受裁判。

法官認為，李男駕車行經夜間有照明劃設行人穿越道的無號誌路口前，未注意車前狀況、未暫停禮讓行人穿越道上行人先行通過而肇事。係犯刑法第276條過失致死罪，李男駕駛汽車行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因而致人死亡，依道路交通管理處罰條例第86條第1項規定，加重其刑至二分之一。而其肇事後於員警到場處理時，當場向警方表明肇事者身分並接受詢問，係對於未發覺之事自首而接受裁判，得依刑法第62條前段規定減輕其刑。

法官審酌李男未能遵守相關道路交通安全規則，致肇生本件事故，除導致被害人傷重死亡外，同時造成被害人家屬痛失至親，承受無法抹滅之傷痛，實屬不該；惟念被告犯罪後坦承犯行，並已與被害人家屬達成和解，最後依汽車駕駛人行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪，處有期徒刑10月，緩刑2年，且應接受法治教育課程3場次。緩刑期間付保護管束。

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