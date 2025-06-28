把兒打到失聰、恐嚇賣女兒 法官判3兄妹免扶養渣父

基隆市江姓男子被控持鐮刀砍妻子，把大兒子打到失聰、二兒子打到差點跛腳、還恐嚇把三女兒賣到妓女戶，讓母子4人飽受虐待之苦。基隆地院判3兄妹免除扶養義務。（記者林嘉東攝）

2025/06/28 08:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市江姓男子婚後育有3個兒女，被控在3兄妹小時候，持鐮刀砍妻子，把大兒子打到失聰、二兒子打到差點跛腳、還恐嚇把三女兒賣到妓女戶，讓母子4人飽受虐待之苦；江男晚年生活無法自理，江的3名兒女向基隆地院訴請免除對父親的扶養義務，法官判准。

江姓男子今年69歲，因行動不便，生活無法自理，名下無財產、所得為0，被基隆市政府安置養護中心；江男的3名兒女指控，江在他們很小時候就有外遇，不僅酗酒，還持鐮刀砍母，持棍子把長子到失聰、次子毆打到一度跛腳，還恐嚇要把最小的妹妹賣到妓女戶，多靠親友、鄰里救濟及母親工作養大，並提出大兒子聽障手冊，與江的前妻背部被鐮刀砍的照片等證據佐證，訴請免除對父親的扶養義務。

江男辯稱，他很疼也很喜歡小孩，雖曾打過小孩，但為了教育兒子，曾以細竹絲懲罰，未曾把兒子打到耳聾，也沒經常毆打妻子，僅偶爾打巴掌而已，次數很少，更無持刀砍妻子。

江的前妻到庭證稱，江在外面養女人，很少拿錢回家，大概一個月最多只給1、2000元，小孩6、7歲左右就完全沒有給任何錢，也沒有照顧他們。小孩都靠她的兄弟姐妹資助，靠鄰居施捨飯吃，與她在工廠工作養大，江很少回來，一回來就打她跟小孩。

法官審酌，江男的3個小孩從小失去父愛，處於暴力的恐怖陰影，全賴母親及其親屬協助，才得以長大成年；江男自3兄妹年幼時起，無視子女受扶養需求，長期以來無正當理由未善盡扶養義務，情節確屬重大，因此3兄妹主張免除扶養義務，應予准許。

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