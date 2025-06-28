台中色老闆聘女國中生當童工 拍屁股瞎掰「鼓勵她」

麵線糊店老闆聘僱國中女學生，還拍她屁股，辯稱是鼓勵她認真工作，二審駁回上訴，維持一審的拘役50日與4月徒刑，全案確定。示意圖。（資料照）

2025/06/28 08:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家麵線糊店老闆，聘僱家貧的12歲女國中生小芳當店員（童工），工作至深夜11時許，被台中市政府勞工局稽查發現，小芳的母親也發現，老闆會拍打小芳的屁股，老闆卻辯稱不知小芳年齡，他還瞎扯拍屁股「是鼓勵她認真工作」，一審依違反勞動基準法、對未成年少女性騷擾罪，各判處拘役50日與4月徒刑，可易科罰金約17萬元，老闆上訴二審駁回，全案判決確定。

判決書指出，這名老闆雇用未滿15歲國中生小芳（化名）當店員，從2022年8月至2023年7月底，下午3時起至晚上11時止工作，台中市勞工局勞動檢查時發現老闆聘僱童工，小芳母親也發現，老闆於2023年7月間，以手摸小芳臀部性騷擾，向中市警局第三分局報案，由台中地檢署起訴，不過，小芳自述遭騷擾多次，中檢僅以性騷擾1次起訴。

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小芳偵查時說，老闆知道她年齡，因為媽媽與外婆（外祖母）有告訴老闆她的年齡，老闆也曾問她幾歲，「我跟他講我12歲，也有講我國中一年級」；至於性騷擾，小芳說，「老闆有來店裡會用手摸我屁股，也有比出一個屁股形狀的動作，還有說我是他晚輩，只有他可以摸，其他同事都不可以等奇怪的話，這個過程我不喜歡」；小芳還強調，「老闆摸我後表情都是笑笑對我，我覺得他是變態」。

台中地方法院一審時，老闆坦認聘僱小芳，也承認摸小芳臀部1次，但否認違反勞動基準法與性騷擾犯意，他辯稱，小芳外祖母說小芳就讀國三，經濟困難需要工作，小芳外祖母沒說小芳的實際年齡，他也不知小芳未成年；至於性騷擾部分，他強調，「我拍她屁股是鼓勵她認真工作，且店內還有其他人在場，我是基於鼓勵心態」，他認為小芳宛如自己的孫女。

一審法官不採信老闆辯詞，認為性騷擾屬實，依違反勞動基準法判處拘役50日，以及成年人故意對少年（少女）犯性騷擾罪判刑4月，可易科罰金。

老闆上訴二審，他強調，小芳會偷懶，「我拍打屁股是要她認真工作，不要那麼偷懶，且店內還有其他員工、客人在場，我怎麼可能對她性騷擾，我是基於鼓勵心態」。

高等法院台中分院二審仍認為，雙方是單純僱傭關係，無親屬或特殊情誼，老闆既認為小芳常偷懶，甚而懷疑竊盜財物，平時相處不融洽，更無碰觸小芳臀部的合理情形，老闆也承認「我沒有拍過店裡其他女員工的屁股」、「沒有拍過自己孫子的屁股」，拍屁股是鼓勵的辯詞不可信，反而更凸顯老闆性騷擾的意圖，駁回上訴，全案確定。

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