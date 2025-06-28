「那隻豬怎麼還沒來！」小五導師課堂點名挨告公然侮辱判刑

小五導師課堂點名「那隻豬怎麼還沒來」挨告公然侮辱遭判刑。示意圖（資料照）

2025/06/28 07:01

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市某國小五年級李姓導師，前年11月因班上朱姓同學請假沒來上課，以手指向朱童之座位口出「那隻豬怎麼還沒來！」，被家長告上法院，李師辯稱，當時教室有點吵，學生可能聽錯，不過，全班10位同學指證，老師確有說出那句話，法院依公然侮辱罪，判罰金4000元，可上訴。

判決指出，李2023年11月間任職於高雄市某國小五年級導師，而朱姓學童為該班之學生。李於前年11月1日上午10時30分許，在該班教室內，以手指向朱童之座位並同時口出「那隻豬怎麼還沒來」。

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朱童母親得知後十分生氣，隔日即到校到班上，錄影詢問班上同學，李姓導師是否有說出這句話，全班有10位同學舉手表示有聽到，朱母認為此話足以貶損朱童之人格及社會評價提告公然侮辱。

李姓導師還被高市社會局家庭暴力及性侵害防治中心調查，李則否認犯行，辯稱，案發當天基於工作職責關心朱姓學童是否有出席，所以有講「那朱○○呢」，只是說「朱」時有比較大聲，但是因為當下教室有點吵，所以學生可能有聽錯。

橋頭地院審理時，被告對於案發當下是僅有稱呼被害學童之姓氏抑或是有道出被害人之全名、其係因朱童未到校而主動提起其姓名，抑或是在點名過程中唸到朱童名字等情節，供述前後不一，且供詞愈趨保守，不但以加入姓名之方式，消解「朱」字諧音「豬」字所可能引起的不當聯想，亦以「點名」合理化案發當下提起被害人姓名之舉措，顯見被告有修飾、迴避關鍵事實之意圖，認被告犯行，堪以認定。

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