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    獨家》台南彩券行女店員血案 行兇司機逃山區「全身燒傷骨折」落網

    22日上午司機持美工刀衝入彩券行，朝女店員連刺數刀，還拿椅子砸，離開前又猛力踹了幾腳，造成女店員多處受傷，送醫後並無生命危險。示意圖，與本案無關。（資料照）

    22日上午司機持美工刀衝入彩券行，朝女店員連刺數刀，還拿椅子砸，離開前又猛力踹了幾腳，造成女店員多處受傷，送醫後並無生命危險。示意圖，與本案無關。（資料照）

    2025/06/28 06:29

    〔記者王捷／台南報導〕台南22日發生一件彩券行兇案。一名送貨司機疑似愛慕彩券行女店員，卻被當作一般顧客，持美工刀行兇後潛入山區焚車藏匿，豈料自己也燒傷，他跳下山溝自救，因水位太淺全身多處骨折，警方動員搜山，才找到奄奄一息的司機，目前還在加護病房治療，全案正積極偵辦。

    據了解，50多歲司機疑似喜歡40多歲彩券行女店員，雖然雙方都不是單身，但司機疑似因為愛慕，對女店員溫馨送三餐，中獎還會分紅，試圖表達好感，但女店員始終將他當成一般顧客對待。近期雙方互動轉冷，女店員對訊息已讀不回，22日上午司機疑因此情緒失控，持美工刀衝入彩券行，朝女店員連刺數刀，還拿椅子砸向倒在血跡中的女店員，離開前又猛力踹了幾腳，造成女店員多處受傷，所幸經送醫後並無生命危險。

    警方獲報後，根據車牌辨識系統查出司機開著貨車逃往山區，但進入山區產業道路後，因為缺乏監視器，導致警方搜索陷入盲區，還好後由貨車公司即時提供GPS定位資料，警方才在一處山區發現疑似遭焚燒的貨車，但現場不見司機蹤影，讓警員大感不妙。

    原來，司機當時脫下自己的上衣沾貨車汽油，疑似打算焚車時不慎被火燒傷，他為自救滅火跳入山溝，但又因為山溝水位太淺摔傷，造成骨盆、大腿骨與脊椎等多處骨折，無力脫困。

    但警方卻不曉得司機發生意外，立即調派10多名警力搜山，並開巡邏車持續在山區廣播，表示女店員沒有生命危險，要司機趕快出來面對，終於其中一網警力在定點搜查時，聽到附近傳來微弱呻吟聲，在一處山溝中發現奄奄一息的司機，才將他救起。

    由於司機全身有大面積燒傷、骨折，正在加護病房治療中，預計仍需一個月觀察，警方已安排360人次警力輪班戒護，預計等司機情況好轉，再比對相關證據釐清動機與細節。

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