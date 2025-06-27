勘察案件達349件 中壢警吳明軒獲全國鑑識楷模

中壢警分局警員吳明軒獲得全國鑑識楷模殊榮。（中壢警分局提供）

2025/06/27 23:26

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府中壢警分局警員吳明軒，榮獲今年第18屆全國鑑識楷模，今天在內政部警政署受獎，本次楷模全國獲選者8名，他分享感言談到，效法國際鑑識專家李昌鈺博士的工作精神，並將得獎榮耀與小隊共享，說同事的協力合作是絕對的因素。

吳明軒外型清新，被同事戲稱酷似韓國歐巴池昌旭，去年還上電視節目「型男大主廚」擔任預防犯罪打詐宣導大使，他表示，蠻喜歡採指紋抓小偷的業務，感謝家人支持體諒他的工作，分局長、隊長也很挺鑑識小隊做好本分事，並分享李昌鈺就是一種信仰，至於同事開玩笑說自己外型像韓國男星池昌旭「這件事就不敢當。」

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吳明軒的妻子指出，他有時晚回家，身上總帶點奇怪的味道，應是勘察大體後留下的氣味，儘管工作環境可能有感染之虞，但問他工作內容總是笑笑帶過，感覺他充滿熱情，「工作有興趣最重要。」

中壢警分局長林鼎泰表示，鑑識小隊警員吳明軒個性開朗、積極認真，經統計，吳員年度勘察案件達349件，也因採獲多起關鍵跡證進而破獲許多刑案，且吳員更分別在113年上、下半年桃園市警局各分局鑑識績效評核期間，連續取得個人組第1名的佳績，為現場採證人員表率。

吳明軒（右1）榮獲今年第18屆全國鑑識楷模。（中壢警分局提供）

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