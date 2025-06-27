為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    勘察案件達349件 中壢警吳明軒獲全國鑑識楷模

    中壢警分局警員吳明軒獲得全國鑑識楷模殊榮。（中壢警分局提供）

    中壢警分局警員吳明軒獲得全國鑑識楷模殊榮。（中壢警分局提供）

    2025/06/27 23:26

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府中壢警分局警員吳明軒，榮獲今年第18屆全國鑑識楷模，今天在內政部警政署受獎，本次楷模全國獲選者8名，他分享感言談到，效法國際鑑識專家李昌鈺博士的工作精神，並將得獎榮耀與小隊共享，說同事的協力合作是絕對的因素。

    吳明軒外型清新，被同事戲稱酷似韓國歐巴池昌旭，去年還上電視節目「型男大主廚」擔任預防犯罪打詐宣導大使，他表示，蠻喜歡採指紋抓小偷的業務，感謝家人支持體諒他的工作，分局長、隊長也很挺鑑識小隊做好本分事，並分享李昌鈺就是一種信仰，至於同事開玩笑說自己外型像韓國男星池昌旭「這件事就不敢當。」

    吳明軒的妻子指出，他有時晚回家，身上總帶點奇怪的味道，應是勘察大體後留下的氣味，儘管工作環境可能有感染之虞，但問他工作內容總是笑笑帶過，感覺他充滿熱情，「工作有興趣最重要。」

    中壢警分局長林鼎泰表示，鑑識小隊警員吳明軒個性開朗、積極認真，經統計，吳員年度勘察案件達349件，也因採獲多起關鍵跡證進而破獲許多刑案，且吳員更分別在113年上、下半年桃園市警局各分局鑑識績效評核期間，連續取得個人組第1名的佳績，為現場採證人員表率。

    吳明軒（右1）榮獲今年第18屆全國鑑識楷模。（中壢警分局提供）

    吳明軒（右1）榮獲今年第18屆全國鑑識楷模。（中壢警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播