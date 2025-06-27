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    為女人起爭執！屏東超商旁爆圍毆 爺爺救孫無辜遭殃

    伍男爺爺想勸架卻被波及。（警方提供）

    伍男爺爺想勸架卻被波及。（警方提供）

    2025/06/27 23:56

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮昨天深夜傳出1起令人啼笑皆非的「尋仇」事件。1名伍姓男子在網路交友軟體認識1名女子，互動頻繁惹來賴姓正牌男友不滿，昨天相約在鎮內某家超商欲準備「理論」，但暗地裡卻撂人到場。伍男的爺爺見孫子心神不寧的在深夜離家，護孫心切是跟著出門，未料到場竟見賴男等4人正圍毆伍男，上前勸架，也遭賴男等人不分青紅皂白的攻擊受傷。

    潮州分局昨（26）日深夜11時許獲報，在潮州鎮某間超商有民眾圍毆情事，且其中賴男方是有多名人士前往助陣，警方立即派員趕赴現場。

    不過，警方到場時，賴男等人早已鳥獸散，經深入了解，原來是伍姓男子因與1名女網友認識，卻因在網路上的互動引來女方賴姓男友心生不悅，邀約伍男到該超商前要求道歉，雙方因此發生口角衝突。

    賴男則是邀集多名友人到場助陣，與其中3人以徒手毆打伍男，伍男爺爺正好到場，雖然勢單力薄，但護孫心切的他，見狀趕緊進入勸阻，卻因鬥得不可開交，也不慎被波及受傷，警方隨即請來救護車送醫檢查，所幸伍男及其爺爺均為輕微擦挫傷，並無生命危險。

    警方表示，經調閱周邊監視器畫面已掌握涉案車輛，並發現是疑似內埔鄉的賴姓主嫌為首的多名男子從內埔前來理論，而賴男已於今日下午到案說明，將依涉妨害秩序及傷害罪嫌依法偵辦。

    這起事故雙方約在鎮內某間超商附近。（警方提供）

    這起事故雙方約在鎮內某間超商附近。（警方提供）

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