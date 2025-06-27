6/27大樂透、今彩539頭獎均摃龜 端午加碼開7組

6月27日開獎的第114000156期今彩539頭獎及第114000065期大樂透頭獎均摃龜。

2025/06/27 22:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕6月27日開獎的第114000156期今彩539頭獎及第114000065期大樂透頭獎均摃龜。大樂透端午加碼開出7組。

第114000065期大樂透中獎號碼「04、08、09、14、21、39，特別號：37」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得82萬8688元；參獎共49注中獎，每注可得5萬4638元；肆獎共136注中獎，每注可得1萬2655元；伍獎共2840注中獎，每注可得2000元；陸獎共3450注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬3940注中獎，每注可得400元；普獎共5萬0579注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第114000065期49樂合彩中獎號碼為「04、08、09、14、21、39」。四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共63注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2610注中獎，每注可得1250元。

第114000156期今彩539中獎號碼為「03、04、10、19、37」。頭獎摃龜；貳獎共150注中獎，每注可得2萬元；參獎共5928注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8463注中獎，每注可得50元。

第114000156期39樂合彩中獎號碼為「03、04、10、19、37」。四合開出2注，每注可得21萬2500元；三合共153注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2517注中獎，每注可得1500元。

第114000156期3星彩中獎號碼為「402」。壹獎共45注中獎，每注可得5000元。

第114000156期4星彩中獎號碼為「0493」。壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

大樂透端午加碼100萬獎項開出7組，總中獎注數1注，為單注中獎，可得獎金100萬元。尚有6組未開出，將於下期（7月1日）繼續加開。

相關連結請見︰

大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法