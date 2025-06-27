畢業騎車出遊 男子屏東滿州山區撞獼猴慘摔

陳男行經屏200線，與橫越馬路的台灣獼猴發生擦撞。（警方提供）

2025/06/27 20:50

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東滿州山區又再傳出「撞猴」車禍，1名剛自高中畢業的陳姓男子，昨天騎車載著友人張姓男子，自牡丹鄉要經屏200線到滿州方向，卻在屏200線終點處附近，與1隻要跑回山上的台灣獼猴發生碰撞，兩人當場摔飛，幸送醫無大礙。

據摔車陳男同姓友人，於後方的行車紀錄器影片顯示，其實在陳男行經該處前，只見已有1猴闖過馬路，陳男疑似驚覺已放緩車速，未料竟還有1猴緊跟在後，猴子與機車不偏不倚撞上，陳、張因機車失控當場摔飛，猴子則是倒地短暫掙扎後即一動也不動，是明顯當場死亡，隨後就有人將猴屍置於屏200線旁林地。

請繼續往下閱讀...

屏東縣消防局昨天上午11時54分獲報，報案者表示，疑似機車騎士撞上猴子，派遣滿州分隊1車2人前往，滿州救護車載送2名約18歲男性，皆為意識清楚，肢體擦傷的傷患後送南門醫院。

警方則說，該處為屏200線32.677公里處發生交通事故，18歲的陳男載著18歲的張男，騎乘機車往滿州方向行駛，為閃避猴子而自摔在地，陳男及張男多處擦挫傷，由救護人員送往南門醫院治療。

今年2月5日，曾傳出幸福巴士的司機為閃猴，而撞上護欄翻車的事故。恆春分局表示，陳男經呼氣酒測後酒測值0，因恆春半島野生動物眾多，呼籲民眾行駛在道路上務必注意周遭狀況，放慢行車速度，若有突發情況方能有足夠時間反應。

林業與自然保育署屏東分署則指出，台灣獼猴現屬一般類野生動物，依法為各地方政府權責，對於該區如為台灣獼猴出沒熱點，將與公路單位協調增設注意動物（台灣獼猴）出沒注意警示牌誌。

台灣獮猴越過道路與騎士發生車禍。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法