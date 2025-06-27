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    「台南爸爸團」36人集資2萬7000包威力彩 差一號錯過17億

    有爸爸團成員說，沒有頭獎但還有一頓大餐。（「台南爸爸團」提供）

    有爸爸團成員說，沒有頭獎但還有一頓大餐。（「台南爸爸團」提供）

    2025/06/27 20:13

    〔記者王捷／台南報導〕威力彩連摃34期後，頭獎終於在6月26日晚間開出，一注獨得17.53億元，「台南爸爸團」群組，為了拿下頭獎，36人爸爸團集資2萬7000元「第二區包牌」，卻差一號與頭獎失之交臂，買「29號」，偏偏開出的是「26號」，錯過當好野人。

    一名爸爸團成員說，這次本來對號碼很有信心，大家集資到台南北區的一間彩券行包牌，結果昨晚開獎群組都沒聲音，還以為中了頭獎，有人想私吞獎金，後來才知道與頭獎差一號，看到差一碼那一刻，真的差點沒暈過去，要是真的中頭獎，分一分每人也能拿好幾千萬，這樣我早就退休帶小孩環島去了。

    不過也有成員說，這次包牌還是中到三獎、四獎，加總起來稅後共23萬多元，每人平均分得8000元，雖然沒中頭獎，但至少沒有全軍覆沒，還能請家人吃頓好料。

    另一名成員則苦笑說，這8000元，應該是我人生最貴的一張彩券，也最接近頭獎的一次。

    爸爸團也討論是否要再接再厲，已經有人提議下一期繼續集資，有人提議包第一區，換個策略看看會不會更旺。成員們笑稱雖然這次只分到8000元，但感覺像是被命運「摸了一下肩膀」，就差臨門一腳。有成員還特地研究了這次中頭獎的組合方式，打算設計一套新的包牌邏輯，讓下一期投注更有勝算。

    台南36人爸爸團集資包牌威力彩，雖然沒中頭獎，但仍中三獎、四獎，稅後總獎金23萬多元，每人分得8000元，成員苦笑：「差一碼就退休了！」（「台南爸爸團」提供）

    台南36人爸爸團集資包牌威力彩，雖然沒中頭獎，但仍中三獎、四獎，稅後總獎金23萬多元，每人分得8000元，成員苦笑：「差一碼就退休了！」（「台南爸爸團」提供）

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