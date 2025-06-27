曠職移工「 私接工 」賺2000元 工安意外墜8公尺討回200萬

越南黃姓移工曠職私接工，替鐵皮屋換浪板時墜樓重傷，法院認定雇主與承攬人應負責補償與賠償。（記者王捷攝）

2025/06/27 21:15

〔記者王捷／台南報導〕越南籍黃姓移工遭仲介通報曠職後，仍私下接打工、換鐵皮屋頂賺2000元，卻不慎踩破採光罩墜落重傷，台南地院認定，即使移工沒勞保、接私工，但現場雇主與承包商未提供安全設備，要賠償200多萬。

黃男是合法移工，2023年3月間，他在台南市善化區農鶴企業公司廠房屋頂施工時，從約8公尺高處墜落，造成骨盆粉碎性骨折、脊椎壓迫骨折、左肩骨折等傷，住院105天，休養3個月，期間均需家屬陪護。

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黃男指控，實際安排施工的是金姓女業者，施工地點未設安全網、安全帶及上下通道，也未指派屋頂作業主管，金女則為王姓男子轉包的再承攬人。黃男請求兩人連帶賠償醫療、看護、勞動能力減損與精神慰撫金共計330萬1114元。

法院審酌後，認定兩人確有共同侵權與雇主補償責任，改判連帶給付202萬5980元。包括：醫療與工資補償41萬3868元，排除加護病房日數，看護費23萬1000元、勞動能力減損78萬1112元、精神慰撫金60萬元，共計202萬5980元。

法院指出，雖黃男被原雇主通報曠職，但打工當天與承包商有人格、組織、經濟從屬關係，構成勞動契約，應受勞基法第2條與職安法保障，現場未提供法定設備，屬明顯違規，承包商作都要負連帶責任。

雖然承包商主張，自家是幾十萬資本的小公司，這個案子也才六萬，自身患痛風與臍疝氣，需撫養子女與高齡父親，資力困難，聲請分期給付。法院認為，但金額非長期難以履行，且黃男為外籍工，執行已屬困難，若再分期恐侵害其權益，因此駁回分期並准假執行。

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