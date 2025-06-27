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    虎爺穿警察制服！台南警聯名興濟宮限量平安符亮相

    台南興濟宮與警五分局聯名推出虎爺神衣，結合炸雞、制服與反光背心設計。（警方提供）

    台南興濟宮與警五分局聯名推出虎爺神衣，結合炸雞、制服與反光背心設計。（警方提供）

    2025/06/27 20:18

    〔記者王捷／台南報導〕台南市興濟宮與南市警五分局首度聯名推出「虎力五保庇」限量小神衣，以虎爺造型結合警察制服設計，將於6月30日虎爺聖誕登場，當天同步舉辦過爐祈福與捐血活動。

    這款號稱全台首件虎爺聯名神衣，正面主打興濟宮虎爺公的經典五爪與虎紋設計，並巧妙繡上虎爺最愛炸雞，增添俏皮反差感；背面則融合警察制服與螢光綠反光線條，象徵警員勤務辛勞。設計者為去年曾打造「獨山國王小神衣」的鍾有樺，他表示，這次設計除具文化意涵外，也希望傳遞守護與警惕雙重力量。

    興濟宮董事長林淑華指出，虎爺是保生大帝座騎，不僅能驅邪避災，更是孩童守護神，這次還特別加碼推出「寶寶夾款」小神衣，讓家長能為孩子祈福保平安。她也說，虎爺保護村落、城市的角色與警察日常保民形象相呼應，小神衣象徵「如虎添翼、萬夫莫敵」，當日將贈與五分局全體員警，祈求平安執勤。

    五分局長洪宏榮表示，北區興濟宮主祀保生大帝，是台南市定古蹟，也與觀音亭相連，是歷史文化重鎮，廟方多年來積極協助警政事務，雙方合作宣導反詐與交通安全，盼能深化社區意識。此次聯名神衣除透過廟會現場發送，也將搭配分局臉書粉專舉辦有獎徵答活動，民眾可追蹤參與，進一步認識本地宗教文化與公共安全資訊。

    6月30日活動當天，除了舉行虎爺聖誕過爐儀式，也將同步舉辦捐血活動，完成捐血的民眾可當場獲得限量神衣。前一日6月29日更有信眾期待的「乞虎祈福」比賽，擲出最多聖杯的前八名將可迎回小虎爺，信眾可前往參與，共襄盛舉。

    6月30日虎爺聖誕限量發送，宣導反詐與交安，當日捐血可現場獲得，另有乞虎祈福活動吸引信眾參與。（警方提供）

    6月30日虎爺聖誕限量發送，宣導反詐與交安，當日捐血可現場獲得，另有乞虎祈福活動吸引信眾參與。（警方提供）

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