民怨四起! 台南鹽水南77線大車深夜頻出入 警方、公所出手了

鹽水區汫水里南77線道路，大型車趴趴走惹民怨。（記者楊金城攝）

2025/06/27 20:16

〔記者楊金城／台南報導〕台南鹽水區汫水里南77線道路，預拌混凝土車出入頻繁，過了晚上10點還在跑，里民陳情後，新營警分局排夜勤巡邏查察大型車違規，昨也以「活動地磅」取締超載，鹽水區公所今（27日）說，已與申請路權的預拌混凝土業者協商，降低車次、減速慢行，避免環境危害影響居民，已見改善。

鹽水區汫水里民表示，從5月底、6月初以來，有好幾週都有水泥車頻繁經過庄內主要道路南77線，造成塵土飛揚、噪音，部分大型車還超載違規，不但危及交通安全，有人還因此夜不能眠，苦不堪言，嚴重影響居民生活作息。

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顏姓里民指出，南77線區道汫水里段，在南向屬於全日禁止15噸以上大型車輛進入、北上在上午7至9點、下午5點至晚上7點禁行15噸以上大型車，里民們多次打給鹽水分駐所、鹽水區公所、1999市民熱線，都被回覆說有混凝土車業者申請路權所以可以通行，申請路權為期6個月，通行是上午8點至晚上10點，申請日期跟時段可說是全台之最，令人訝異。

里民上週多次陳情，指控大型車幾乎不間斷的在南77線禁止通行路段行駛，警方無作為，令庄民憤怒，非得到市府抗議表達不滿才能正視？

警方說，上週以來警方加強夜間巡邏稽查，對違規超速、未申請路權的大型車開出30多張罰單，其中對預拌混凝土業者就開了8張罰單，分局昨天也與台南市交通警察大隊在鹽水區汫水里南77線以「活動地磅」查獲大型車超載違規2件、未依標誌行駛1件，將持續加強巡查及取締行動。

鹽水區公所也趕緊補救，與申請路權業者協商降低車次、減速慢行、改變路線，未來再申請路權也會考量限縮通行時間。

鹽水區汫水里南77線道路，大型車出入頻繁，影響安寧和交通安全惹來民怨。（記者楊金城攝）

警方在鹽水區汫水里南77線道路，以活動地磅稽查預拌混凝土車是否超載。（記者楊金城攝）

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