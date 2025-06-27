潛艦國造被抹黑「貪污犯」 黃曙光告吳子嘉求償200萬敗訴

海軍上將黃曙光。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2025/06/27 18:29

〔記者楊國文／台北報導〕總統及立委選舉期間，潛艦國造案成關注焦點，時任國安會諮詢委員、潛艦國造召集人黃曙光，不滿媒體人吳子嘉數度在網路及電視評論性節目，指控他是「貪污犯」憤而請辭，並對吳提告求償200萬元，台北地院認為吳針對國家重大公共議題進行評論，未逾言論自由範圍，不具違法性，今判黃曙光敗訴，可上訴。

台北地院判決指出，依據憲法法庭釋憲意旨，尤其對政府施政言論應給予最大的保障和容忍，且基於潛艦國造涉及舞弊事件的公共性、重大性及機密性，以及黃曙光當時是主導潛艦國造職務的公眾人物，吳子嘉個人主觀懷疑潛艦國造的國家公共議題涉及舞弊為真，而進行評論，縱然使用言語不堪，未逾言論自由界限，不具違法性，並無侵權損害賠償責任。

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去年1月10日，吳子嘉在他主持的YouTube「董事長開講」網路節目中，以影音方式指稱「那個黃珊珊，你的哥哥叫做黃曙光，黃曙光就是貪污犯」、「黃曙光帶著一群人在貪污，然後還跟民進黨的高層聯合貪污嘛」。

另外，吳子嘉去年1月16日在東森新聞電視台的「關鍵時刻」節目中，再度指控黃曙光是「貪污犯」，黃曙光認為名譽受損，決定請辭，並對吳子嘉求償200萬元。

黃曙光提告指出，吳子嘉多次在媒體上散布的所謂潛艦國造弊案，自始至終均僅有來路不明的「網路流傳錄音檔」，該錄音檔不但錄音時間、地點、談話人士均不詳，錄音內容更無從推定黃曙光有何貪污犯行。

黃曙光表示，承造潛艦國造的台船公司已多次發公開聲明稿澄清，況且所謂潛艦國造設計、建造標案是由台船公司承攬，台船公司就廠商評選、資格審查、議約議價等事項均嚴格遵守法令規定及契約執行，黃曙光絕無參與、干涉台船公司與廠商間任何評選、資格審查、議約議價等事務。

黃指，吳子嘉僅憑來路不明的「網路流傳錄音檔」，未就該錄音檔內容進行合理查證，即穿鑿附會、無中生有，指摘他是「貪污犯」，已構成誹謗。黃強調曾任參謀總長、海軍司令、海軍副司令等軍職，從軍為國服務逾40載，始終盡忠職守效忠國家，嚴守行政中立，未參加任何政黨，更絕無貪贓枉法，吳子嘉卻以「貪污犯」對他不實指控，已損害其名譽。

台北地院考量此案涉及國防機密，因此採不公開審理。據悉，吳子嘉否認毀謗黃曙光名譽，去年即曾對外表示，他手中握有錄音檔，前年11月就前往北檢告發黃曙光等人涉嫌貪污，將提供錄音檔等證據給法院鑑定。

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