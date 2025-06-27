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    台通緝犯逃泰國遭爆頭亡！遞槍男周昱帆逃回台 判刑7年

    周昱帆堅稱「人不是我殺的」，只承認遞槍幫助殺人。（資料照）

    周昱帆堅稱「人不是我殺的」，只承認遞槍幫助殺人。（資料照）

    2025/06/27 17:59

    〔記者楊國文／台北報導〕通緝犯石茂強潛逃泰國，與在泰國經營大麻店的男子王綋騰爆發衝突，遭王男以行刑式手法死太陽穴開2槍射殺死亡棄屍，王綋騰逃匿被通緝；而遞槍給王男的共犯周昱帆逃回台被逮，台北地檢署依殺人罪起訴周昱帆。台北地院國民法官庭審理後，考量周坦承幫助殺人犯行，今依幫助殺人罪判決周昱帆7年徒刑。可上訴。

    台北地院國民法官庭指出，經審酌檢察官及辯護人自主調查證據內容，周昱帆確有幫助殺人犯行，及周是依照王綋騰要求，才被動遞送有殺傷力的非制式手槍給王，幫助王開槍射殺石身亡。

    不過，審酌周在王突發槍擊舉動下引發其恐懼情緒，才被動應王要求取交槍枝，且王才是實際下手殺害石的人，考量周坦承幫助殺人犯行、無前案犯罪紀錄及年紀尚輕，未來仍有復歸社會可能，今判決7年徒刑。

    另外，主嫌王綋騰、在場共犯許峯源、林廣源，均通緝偵辦中。

    檢方起訴指出，44歲的王綋騰在泰國經營大麻店，周昱帆是王綋騰的員工，領有固定薪水，且包吃包住；許峯源與王綋騰是國中同學，林廣源是王綋騰、石茂強的朋友。

    王綋騰因為毒品、大麻店合夥，與逃亡到泰國的石茂強起糾紛，王找來周昱帆、許峯源，於去年2月24日搭機到泰國後，直接前往王男租處處，林廣源獲悉也前往會合。

    指使周昱帆拿兇槍 王綋騰補上第2槍

    不料，過程中，王綋騰和石茂死者爆發衝突，王男一氣之下，拿槍朝石的太陽穴開槍。幾分鐘後，王看見石仍在地上掙扎呼救，指使周昱帆回房拿兇槍給他，王再朝石的左後腦補第2槍，當場身亡。

    為掩飾犯行，王找林廣源開車將石棄屍，王帶著女友，及周昱帆、許峯源、林廣源一同逃到柬埔寨，周擔心惹禍上身，獨自返台被逮，王的女友也在柬埔寨被捕。北檢依殺人罪起訴王、周。在場許峯源、林廣源，另通緝偵辦中。

    台北地院組成國民法官庭審理，周昱帆堅稱「人不是我殺的」，只承認遞槍給王男開第2槍涉幫助殺人，但當時是遭王男脅迫，身不由己。

    石家委任律師引用石母親筆信指出，石遭王打中第1槍未死，王、周等人不救人，反而補2槍奪命，「請求法官嚴懲」。

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