屏縣7成車禍發生在路口 7/1起專案取締闖紅燈

屏東縣政府警察局將從7月1日起啟動闖紅燈違規取締專案，示意圖。（屏東縣警察局提供）

2025/06/27 17:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為有效防制路口事故與減少因闖紅燈所導致的交通傷亡，屏東縣政府警察局將從下週二（7月1日）起啟動「闖紅燈違規取締專案」，針對全縣事故高風險路口加強執法勤務，並結合科技設備提升違規攔查效能，期以降低交通事故發生率，守護縣民的用路安全。

屏東縣府警察局統計，屏東縣約7成交通事故發生在路口，顯示該類型違規行為的危險性極高。今年（2025）上半年闖紅燈事故有241件，造成5人死亡、363人受傷；雖相較去年（2024）同期事故件數減少101件，死亡人數卻增加2人，顯示闖紅燈帶來的後果往往是重大甚至致命的。

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警察局指出，駕駛人在接近路口時，若遇號誌轉為黃燈，應立即減速煞車，避免加速闖越紅燈，以減少對其他用路人的危害。因此，本次專案除安排員警進行定點攔查外，也同步運用路口科技執法設施，加強對闖紅燈行為的即時蒐證與取締。

屏縣警察局長戴台㨗呼籲，闖紅燈不僅違法，更可能釀成難以挽回的悲劇。警察局推動專案取締與科技輔助執法，並非為求開罰，而是盼望每一位用路人都能珍惜自己與他人的生命。

屏東縣政府警察局將從7月1日起啟動闖紅燈違規取締專案，示意圖。（屏東縣警察局提供）

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