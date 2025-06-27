非一氧化碳中毒！ 教室開冷氣烤肉 屏東5小學生缺氧頭暈送醫

老師帶學生開冷氣烤肉造成缺氧。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/27 17:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東年輕教師今天帶著30名四年級學生，在教室開冷氣烤肉，卻因通風不佳，導致5名學生緊急送醫。原本以為「一氧化碳」中毒，但醫院檢測後，釐清為缺氧造成。

校方表示，今天上午，該班使用卡式瓦斯爐在教室烤肉，僅開一小片窗戶，致空氣不流通。11時30分許，五名學生陸續出現頭暈、嘔吐、四肢無力等症狀，學校立即送醫，其中兩人送恆春旅遊醫院，三人送恆春基督教醫院。經治療，僅一名學生頭暈狀況較嚴重，其餘都留院觀察，均無生命危險。

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恆基將學生血液送驗後，初步釐清並非「一氧化碳」中毒，疑似烤肉造成室內空氣不流通，學生出現缺氧頭暈想吐症狀。

「老師是好意，但過程太過草率。」一名家長表示，烤肉主要是要歡送一名要轉學北部的孩子，但不知為何沒有聯絡簿通知家長，出事後也未通知所有班上家長，讓他們有些錯愕。

縣府教育處已派督學到校調查，責令學校配合醫療處置與家長聯繫，並全面檢討活動安全流程。校方痛批，三名教師未報備即擅自烤肉，安全觀念嚴重不足，將依《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》追究責任，並加強師生一氧化碳防範與應變教育，避免悲劇重演。

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