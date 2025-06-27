涉入松山女牙醫遭暴打案 地球村老闆、靜安會大哥送北檢複訊

竹聯幫靜安會大哥「夏安（本名夏尉瀧）」。（記者王定傳攝）

2025/06/27 17:14

〔記者王定傳／台北報導〕男子周子鈞5月到台北市松山區一家牙醫診所洗牙，卻以「太痛」為由痛毆沈姓女牙醫，致她眼窩骨折等傷害。檢警追查發現竹聯幫靜安會涉案，昨天兵分11路搜索，拘提靜安會大哥「夏安（夏尉瀧）」、「地球村」美日語負責人陳中義、參與債務糾紛協商的律師閻道至及靜安會3名小弟共6人到案，今天（27日）移送台北地檢署複訊，其中，夏安及陳中義抵達北檢時，面對媒體詢問完全不發一語，陳甚至全程衣服及包包遮臉以避免曝光。

本案發生於5月19日，周男去診所洗牙，過程中突然喊「太痛了」，飆罵沈女三字經，起身朝臉部連續出拳狂毆超過20次，甚至還抓起電腦螢幕砸她，把沈女打到全身是血。

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周男犯案後隨即到附近派出所投案，與黑道犯案手法相似；被害者則發文指出曾借上千萬給陳中義，對方不還，經提告後法官判她勝訴，沒想到對方竟找黑道介入此事，她認為自己遭到毆打就是與此有關。

北檢也認為不單純，立即指示檢察官成立專案小組，釐清幕後動機，訊後以周男涉犯強暴妨害醫療、重傷害未遂等罪，且有逃亡、串證及反覆實施之虞，向法院聲押禁見獲准。

檢方昨天再指揮松山警分局、台北市刑大兵分11路搜索靜安會位於復興南路等據點、閻的律師事務所等處，並拘提陳、夏、閻等6人到案，全案將朝組織犯罪、恐嚇取財未遂、重傷害未遂等罪嫌偵辦。

「地球村」美日語負責人陳中義。（記者王定傳攝）

律師閻道至。（記者王定傳攝）

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