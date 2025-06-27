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    首頁　>　社會

    母心軟求情！兒子對媽媽家暴成傷 法官判刑1年4月

    王男對母親家暴成傷，母親選擇原諒並向檢察官求請，法官判他1年4月徒刑。（資料照）

    王男對母親家暴成傷，母親選擇原諒並向檢察官求請，法官判他1年4月徒刑。（資料照）

    2025/06/27 17:05

    〔記者李立法／屏東報導〕王姓男子長期在家照顧母親，卻性情暴怒，持刀恫嚇母親，還以繩索綑綁母親雙腳，鄰居接到王母求助電話後，報警將王男送辦，王母卻向檢察官求情，希望能原諒兒子，屏東地院審理後，依攜帶兇器剝奪直系血親尊親屬行動自由罪，判處王男有期徒刑1年4月，可上訴。

    王男去年8月間，因為母親不願聽他指示打電話給特定親屬，竟憤而以繩索綑綁母親雙腳踝，並以毛巾塞住嘴巴，還持水果刀恫嚇母親，「妳如果不打電話就自己切手指」、「你不切我就幫你切」等語，甚至徒手掌摑母親左臉頰1下、用力捏母親左手臂2下，導致母親腳踝、手臂瘀傷，經母親偷偷撥打電話向鄰居求救，警方才獲報到場幫王母解危，將施暴的王男送辦。

    王母事後向檢方表示，她的身體狀況不佳，平常都是兒子在照顧她，案發後，兒子也感到懊悔，跪在地上請求她的原諒，她願意原諒兒子，希望法院能從輕量刑。

    屏東地院認為王男犯後有悔過之心，犯後態度良好，加上需扶養母親，依攜帶兇器剝奪直系血親尊親屬行動自由罪，判處王男有期徒刑1年4月。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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