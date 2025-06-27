中火工安意外 疑「U型環」斷裂33歲工人11公尺高空墜下亡

中火新建燃氣機組試燒首傳工安意外。（台電提供）

2025/06/27 16:52

〔記者黃旭磊／台中報導〕台電台中發電廠（中火）1號燃氣機組10日獲台中市府核准試車，25日上午就傳出工安意外，33歲楊姓工人於廢水處理廠作業，疑似綁在鋼柱上U型環強度不足斷裂，楊員從10.6公尺高處墜落不治，勞動部勒令停工調查，台電強調，事故不影響新建工程進度及發電期程。

中火第一期新建燃氣機組計畫廢水處理廠於25日驚傳意外，楊姓工人上午10時許進行鋼構組配裝作業，不慎從10.6公尺高處墜落，傷重送醫不治，勞動部職安署中區職安中心立即派員進場調查，查出楊員生前有戴安全帽及安全帶，但安全帶勾掛於安全母索，綁在鋼柱上U型環疑似因強度不足斷裂，安全母索無法發揮作用，導致失去重心墜地。

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台電強調，事故工區位於台中發電廠第一期新建燃氣機組計畫廢水處理廠，楊員為鋼構組裝作業人員，施工現場已立即停工，現場施作人員有配戴安全帶，疑因楊員配戴安全帶勾掛於鋼構安全母索，下墜力量過大造成安全母索掛耳斷裂，瞬間從鋼構橫梁約10.6公尺處墜落。

台電指出，工區即刻停工調查事故原因，持續要求施工廠商改善施工人員及作業安全，至於事故不影響新建工程進度及發電期程，也不影響中火發電作業，機組維持正常運轉。

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