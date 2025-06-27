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    首頁　>　社會

    愛犬未繫牽繩衝出門驚嚇路人 飼主縱容動物嚇人挨罰3000元

    基隆市蘇姓男子養在住處的1隻黑色小土狗，未繫繩牽引，致小黑衝出住處，嚇壞路人，被法院依違反社會秩序維護法縱容動物嚇人，裁罰台幣3000元罰鍰。（記者林嘉東攝）

    基隆市蘇姓男子養在住處的1隻黑色小土狗，未繫繩牽引，致小黑衝出住處，嚇壞路人，被法院依違反社會秩序維護法縱容動物嚇人，裁罰台幣3000元罰鍰。（記者林嘉東攝）

    2025/06/27 16:27

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市蘇姓男子養在住處的1隻黑色小土狗，平日未繫繩牽引，今年5月間，小黑土狗見郭姓路人路過，從蘇宅衝出，嚇壞郭男，報警提告。基隆地院審理後，依蘇男違反社會秩序維護法縱容動物嚇人，裁罰台幣3000元罰鍰，可抗告。

    基隆市警三分局指出，郭姓路人今年5月27日上午8時許路過蘇姓住處門口時，蘇宅內突然衝出一隻小黑狗，追著郭跑；郭男被嚇壞後報警怒告蘇姓飼主，未繫好小黑土狗，任由牠追逐路人。

    蘇男解釋，他養的小黑土狗從未咬過人，沒有要嚇郭男的意思；他平常都有把小黑綁起來，只有放小黑出去尿尿時才會鬆開繩子，讓小黑自由出入，想不到會嚇到郭男。警訊後，將蘇男依違反社會秩序維護法函送基隆地院裁處。

    法官認定，蘇男未繫繩牽引、管束所豢養的犬隻，任由犬隻嚇人，危及公共秩序，社會安寧，依蘇男違反社會秩序維護法第70條第3 款規定縱容動物嚇人規定，裁罰蘇男3000元罰鍰，可抗告。

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