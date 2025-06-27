縱火燒死「叼菸惡男」販毒男友 女碩士生殺人罪判刑14年

碩士生謝女（左）對男友（右）潑灑汽油縱火，國民法官審理庭判刑14年。（民眾提供）

2025/06/27 16:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年（2024年）3月12日開車撞死工程師，因態度輕佻，被網友形容是「叼菸惡男」的台中市李姓男子，案發後不到1個月，去年4月9日被某國立大學碩士班研究生的謝姓女友，撞見帶小三，2人發生爭吵，謝女在李男母親面前，潑汽油點火燒死李男，謝女於台中地方法院國民法官審理庭時認罪，她指稱自己勸告李男不要再販毒，李卻對她暴力相向，她情緒累積而失控，台中地方法院國民法官今天（27日），依殺人罪判處14年，謝女只說一句話，「謝謝法官」。

台中市41歲李男，去年3月12日駕駛租來的轎車在台中市區高速行駛，撞上停等紅燈的30歲矽品公司陳姓工程師，陳男被撞飛腦死，李男當時在案發現場「叼著香菸」，嚼檳榔與朋友談笑，宛如事不關己，態度顯得輕浮，警方事後約談他卻2度放警察鴿子，台中地檢署開拘票逮人，訊後依過失致死罪諭令30萬元交保。

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不料，時隔不到1個月，李男因另案，預計於去年4月10日入獄，他前一天（4月9日）上午8時許，與賴姓女子（小三）一起要去吃早餐，李男的母親打電話給34歲的謝女，指稱機車沒油，要謝女到加油站買汽油，謝女駕駛陳姓乾哥的賓士車，很快買到汽油抵達李男住處時，卻撞見李男與賴姓女子在一起，還要出門吃早餐，謝女暴怒並從車內拿出汽油桶質問李男，2人在賓士車前拉扯爭執，謝女憤而將汽油潑到李男身上，李男沒閃躲，還嗆聲說「不敢點（火）嗎？」之後走進家裡，謝女衝入屋內拿打火機點火，造成李男68％燒燙傷，送醫延至4月13日不治。

台中地院今天依人罪判刑14年，主要理由是謝女坦承全案犯行，謝女長期施用毒品，精神狀況雖受影響，但未達顯著減低之程度，故不適用刑法第19條減輕規定，謝女情緖失控之因，與她長期服用毒品有關，且潑灑汽油，再持打火機在被害人母親面前點燃，手段殘忍，造成死者家屬永久鉅大的精神創痛，對社會治安危害重大。

不過，法庭也認為，謝女已坦認犯行，面對自己所犯下之過錯，案發後羈押至今，除開庭時形式上表達歉意外，別無具體或實質方式，亦無更深層歉意的表達，以達撫慰死者家屬，考量謝女是在學碩士生，長期服用毒品，素行不佳，依殺人罪判刑14年，可上訴。

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碩士生謝女（左）坦承犯行，但她指稱無殺人犯意，當時情緒失控。（記者張瑞楨翻攝）

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