獨家》天兵老師?教室內開冷氣烤肉 屏東5小學生一氧化碳中毒送醫

室裡開冷氣烤肉，屏東小學生一氧化碳中毒送醫，所幸都無礙。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/27 15:29

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕南台灣暑氣蒸騰，今天是期末空檔時間，一名小學年輕教師竟帶四年級學生在教室內開冷氣烤肉，卻因通風不佳，導致5名學生輕微一氧化碳中毒，緊急送醫。校方調查發現，另有2名教師在場卻未制止，怒斥此舉安全意識全無，已通報縣府教育處，並將依規定懲處3名涉事教師。

校方表示，今天上午該班使用卡式瓦斯爐在教室烤肉，僅開一小片窗戶，致空氣不流通，一氧化碳濃度上升。11時30分許，5名學生陸續出現頭暈、嘔吐、四肢無力等症狀，學校立即送醫，其中2人送恆春旅遊醫院，3人送恆春基督教醫院。經治療，僅1名學生持續觀察，其餘已返家或回校，均無生命危險。

請繼續往下閱讀...

縣府教育處已派督學到校調查，責令學校配合醫療處置與家長聯繫，並全面檢討活動安全流程。校方痛批，3名教師未報備即擅自在教室烤肉，安全觀念嚴重不足，將依《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》追究責任，並加強師生一氧化碳防範與應變教育，避免悲劇重演。

教育處強調，已要求學校釐清事故原因並提交報告，未來將嚴格把關校內活動安全。當地家長議論紛紛，質疑學校管理鬆散，呼籲強化教師安全訓練。校方承諾以此為鑑，全面檢視安全規範，確保學生健康與安全無虞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法