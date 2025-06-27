賓士男毒駕釀1死4傷 國民法官認累犯判處12年7月

去年9月案發當時，肇事的賓士車駕駛彭柏超事發後竟坐在婦人屍體旁抽菸。（資料照）

2025/06/27 15:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕35歲彭柏超去年9月16日吸食「喪屍煙彈」等7種毒品後，開賓士車在新竹市虎林國中前超速、逆向撞上機車，造成1死4傷慘劇，新竹地檢署檢察官認彭男素行不良，求刑最高14年；全案經新竹地院國民法官法庭連2天開庭審理，今天下午2點宣判，法官認被告彭男犯刑法185之3第2項及第1項3款不能安全駕駛致人於死罪，累犯，判處有期徒刑12年7月。

此案由新竹地檢署檢察官吳志中指揮警方偵辦，檢警調查，彭男去年9月15日至16日間先後施用一級毒品海洛因、二級毒品甲基安非他命及第三級毒品硝甲西泮、愷他命與去甲基愷他命、美托咪酯和依托咪酯「喪屍煙彈」等毒品。16日下午4點許駕車，同時於車內施用電子煙彈。

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當時彭男駕車沿新竹市香山區延平路二段往市區方向行駛，途經虎林國中前閃黃燈號誌路口時，因毒品效力發作影響判斷力，致不能安全駕駛車輛，超速並跨越雙黃線逆向駛入對向車道，撞擊騎乘機車的鍾女、李男，造成鍾女死亡，後座的林姓兒童肝臟等重要器官撕裂傷、骨盆骨折等多處傷害、李男骨折及撕裂傷，被載的兩名幼童也多處開放性骨折。

檢察官調閱彭男過往紀錄，曾有販毒、恐嚇等前科，以及3次無照駕駛裁罰紀錄，1次酒駕紀錄。彭男多次因毒品案出入監獄，直到去年1月才出監，同年9月就因毒駕撞死人，導致兩個家庭破碎。檢察官認為彭男過去除了涉及販毒、多次無照駕駛、提供金融帳戶給詐騙集團、恐嚇等案件，另又遭通緝7次，對於刑罰反應力薄弱，加以本案惡性重大，屬直接故意犯罪。

國民法官開庭期間，有被害家屬氣憤表示，孩子和父親都身受重傷，夫妻兩人工作之餘得奔波3家醫院照顧；其中，小朋友的傷勢嚴重，高達40萬元的醫療費用無力負擔。另名受害家屬也提及，一下子痛失至親、女兒滿身疤痕，但去年與彭男調解時，彭男態度惡劣甚至怒瞪受害家屬，讓他們實在無法接受彭男的犯後態度，而且至今一毛錢未賠償，已提出民事求償告訴。

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