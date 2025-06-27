目睹前任男友殺現任 38歲女協助棄屍一審判6月

朱女（左2）目睹前任男友殺現任男友，事後協助棄屍，彰化地院審理，依遺棄屍體罪判處有期徒刑6月。（資料照）

2025/06/27 15:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉今年2月發生一起震驚社會的情殺命案。41歲男子賴建榮疑因不滿38歲的朱姓前女友與李姓男子同居，竟憤而持刀將李男刺死。朱女未報警，還協助以棉被、垃圾袋包裹屍體，再騎機車載到排水溝棄屍。彰化地方法院近日一審宣判，朱女因遺棄屍體罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

判決書指出，賴男與朱女育有一子，去年底兩人分手，但賴男仍想復合，今年2月3日凌晨，他前往朱女住處談判，雙方爆發激烈口角。李男見狀上前阻止，卻遭賴男持刀連刺倒地死亡。朱女當場驚嚇不知所措，之後隨賴男離開，暫時躲避。

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同日下午，賴男透過通訊軟體LINE與留在屋內的8歲男童通話，男童告訴他「叔叔死掉了」，賴男擔心案情曝光，先返回自己住處拿大型垃圾袋，再與朱女回到現場清理屍體與血跡。

判決指出，兩人合力用塑膠袋及棉被將李男屍體包裹，直立放在機車腳踏處，由賴男騎車載往約1.2公里外的大排水溝棄屍。朱女返家後，用毛巾擦拭血跡不成，又改用廚刀刮除血痕，再將凶刀、手套等證物打包交由賴男丟棄，試圖湮滅證據。

不過，李男遺體很快被發現，檢警調閱周邊監視器，掌握棄屍過程與關鍵影像。朱女自知罪證確鑿，最終主動向警方投案。檢方依遺棄屍體罪及湮滅證據罪提起公訴，考量她目睹殺人過程，心生畏懼而被迫協助，且有自首情節，依法從輕量刑。

彰化地院審理後認定，朱女協助遺棄屍體及清理現場，行為已構成犯罪，但考量她憚於情勢，且犯後自首，惡性尚屬輕微，依遺棄屍體罪判處有期徒刑6月，得易科罰金。

全案中，朱女所涉殺人罪嫌，檢方認為證據不足，已作不起訴處分；賴男殺人部分，仍由國民法官法庭審理中。朱女與前夫及多名男友共育有5名子女，目前4名未成年孩子均已由社會局協助安置照顧。

彰化縣大村鄉今年2月發生一起震驚社會的三角情殺案。（記者陳冠備攝）

朱女合力以棉被、垃圾袋包裹李男屍體，再由賴男騎機車到排水溝棄屍。（資料照）

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