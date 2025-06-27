藉勢勒索養雞場回饋金 嘉縣前六腳鄉代會主席黃明世涉貪起訴

前六腳鄉民代表會主席黃明世涉貪被嘉義地檢署起訴。（資料照，記者林宜樟攝）

2025/06/27 14:40

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕前嘉義縣六腳鄉民代表會主席黃明世，涉嫌於任內藉民眾陳情，成立審核小組為由，介入公所核發養雞場使用執照及畜牧場登記證，涉嫌從中向業者勒索回饋金40萬元，嘉義地檢署偵結，今天依違反貪污治罪條例公務員藉勢或藉端勒索財物罪嫌起訴。

53歲黃明世曾任兩屆六腳鄉代會主席，曾加入民進黨，2022年欲參選六腳鄉長時，因只加入半年不符合鄉長選舉黨內初選資格，協調不成後退出民進黨，以無黨籍參選，在鄉長選舉敗給民進黨籍現任鄉長黃鉦凱。

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全案經檢調偵辦，上月底帶回黃男等人偵訊，檢方向嘉義地院聲請羈押禁見黃男獲准。

起訴書指出，黃男擔任六腳鄉代會主席期間，洪姓、陳姓養雞業者於2015年計畫在六腳鄉興建養雞場，並於2016年7月間取得建照而開始興建。

不過，黃男藉民眾陳情，先於2016年7月間單獨或指示他人，各自駕駛未懸掛車牌的自小客車，停在養雞場興建案出入口，影響工程繼續進行；業者便前往黃男服務處協商，黃男表示有民眾陳情，需先停工，待與鄉親協調好再開工。

之後黃男於隔年12月召集鄉代會成立7人審核小組，行文要求公所在審核養雞場等相關工程時，均應向7人小組報備及會同審查。

六腳鄉公所撤銷原本已簽准核發洪姓、陳姓業者的使照，黃男又以鄉代會7人小組召集人名義，多次前往興建的養雞場會勘，並提出質疑及缺失。

起訴書指出，黃男後續邀約兩業者協商，表明需做地方回饋，兩業者迫於無奈而同意於每年各支付10萬元回饋金，以換取養雞場興建案順利進行；至2019年間，兩業者將回饋金40萬元分次匯至黃男堂哥的戶頭。

檢方表示，黃男與其堂哥關係密切，黃男堂哥無權收取回饋金，黃男憑藉其身分及權勢，對兩業者施行恫嚇以索取財物，所為構成貪污治罪條例的藉勢或藉端勒索財物罪。

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