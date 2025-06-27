通車還沒滿月！南投新建橋梁驚傳離奇落水案

南投新建橋梁水里鄉民生橋，通車還不到1個月，傳出有男子（紅圈處）在橋梁落水失蹤。（民眾提供）

2025/06/27 15:15

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣新建橋梁水里鄉民生橋，今年5月22日才落成啟用，不料通車還不到1個月，近期卻傳出離奇落水案，本月18日新北市1名男子到水里市區，卻在商店留有物品沒帶走，警方事後受理失物調查，赫然發現該名男子竟在民生橋落水，立即通報消防隊搜救，惟經多日水、空聯合搜查，甚至找到下游濁水溪的投、彰、雲縣界仍無所獲，後續待有新事證就將重啟搜索。

警方表示，該案起初只是調查市區失物招領，不料調閱監視器畫面後，赫然發現男子在18日就已在民生橋落水，當時得知立即通知消防隊搜救，並在鎖定落水點後，沿著水流往下游搜索，目前該案已列失蹤人口協尋。

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消防隊指出，獲報搜索已是本月19日，當時除在民生橋下的水里溪搜查，還擴及水里溪出河口，以及更下游的濁水溪，無奈都沒有發現。

之後搜索範圍一路從水里，擴大至濁水溪下游集集、名間、竹山鎮，出動31架次空拍機，以及200人次水、空搜索，針對河岸與可能水域進行搜查，無奈皆無所獲，目前搜救已暫停，後續將待有新事證再重啟搜索。

南投新建橋梁水里鄉民生橋，通車還不到1個月傳出有男子離奇落水失蹤，消防隊沿著水里溪一路搜查至下游濁水溪仍無所獲。（記者劉濱銓攝）

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