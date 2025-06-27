北市女牙醫被暴打案 警逮藏鏡人靜安會大哥、地球村負責人偵訊中

靜安會大哥夏安等人遭法辦。（記者鄭景議翻攝）

2025/06/27 14:18

〔記者鄭景議／台北報導〕今年5月台北市松山區的牙醫診所發生暴力事件，21歲的男子到牙醫診所洗牙時，竟突然失控，狂毆沈姓女牙醫超過20拳，導致她眼窩骨折、滿臉鮮血。松山分局警方持續追查，昨日成功逮捕幕後主嫌竹聯幫靜安會大哥「夏安」，以及與黑道關係密切的閻姓律師、「地球村」美日語陳姓負責人等6人，訊後依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由及傷害罪移送台北地檢署偵辦。

案件發生於5月19日，一名21歲周姓男子以洗牙為由走進診所，坐上診療椅後洗了一陣子後突然以「太痛了」為由爆怒，大吼三字經，起身對著沈女連續出拳猛毆臉部超過20次，甚至還抓起電腦螢幕砸她。診所冷氣清潔員雖曾上前制止，卻最終離開現場，讓周男再度失控補拳。沈女驚慌逃出求救，全身是血送醫。

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被害人沈女事後指控，「地球村」陳姓負責人曾向她借款3千萬元不還，還意圖脫產變賣抵押房產，拒絕償債。陳男後來不僅動用黑道勢力，還找來與幫派交好的閻姓律師與成員施壓討回權狀。沈女多次遭恐嚇，報案時卻因對方僅言語威脅難以成立，最終竟遭到實質暴力對待。

松山分局在案發後立即與北市警察局刑大成立專案小組追查，經深入比對監視器、金流紀錄與通訊紀錄，發現整起案件疑似是由幫派操控，意圖藉「醫療暴力」逼迫女醫讓步。北市刑大與松山分局報請台北地檢署指揮後，於昨同步前往雙北地區6名犯嫌的住處、靜安會堂口執行搜索，最後成功逮捕6名涉案犯嫌。

陳姓負責人到案後辯稱，只是找人協助處理債務，不清楚對方是黑道，警方訊後依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由及傷害罪將六人移送台北地檢署。

警方前往犯嫌住處及靜安會各堂口執行搜索。（記者鄭景議翻攝）

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