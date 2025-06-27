為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜蘭62歲男偷車被圍捕 衝撞警用機車仍落網送辦

    林男準備駕車逃逸還衝撞警方，造成警用機車受損。（民眾提供）

    林男準備駕車逃逸還衝撞警方，造成警用機車受損。（民眾提供）

    2025/06/27 14:11

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭62歲林姓男子26日在一間宮廟前廣場，見有信眾的白色轎車內留有鑰匙，竟心生歹念上車開走，警方獲報調閱沿途監視器追查，最後在五結鄉鎮安路前將他圍捕攔下，但林男竟駕車衝撞警用機車，並波及路旁轎車，所幸員警未受傷，落網後依竊盜及妨害公務等罪送辦。

    羅東分局26日下午3點接獲民眾報案，稱轎車停放時，因鑰匙置放於車內未上鎖導致遭竊，警方成立專案小組後，調閱案發現場及犯嫌逃逸沿途監視影像，最後鎖定失竊車輛停放於鎮安路。

    員警便衣喬裝於現場出入口埋伏監控，等到林男準備駕車離開時，衝上前圍捕攔查，未料林男除駕車逃逸還衝撞警方，造成警用機車受損，並波及路旁轎車，所幸未造成人員傷亡。

    因撞車後進退兩難，林男遭包挾，隨後被警方喝斥下車並壓制在地，雖無明顯外傷，但稱身體不適送醫，經診斷無礙隨即被帶回偵訊，訊後依竊盜及妨害公務等罪，移送宜蘭地檢署偵辦。

    羅東警分局呼籲，民眾離開車輛時，務必將車鑰匙隨身帶離，並將車門上鎖，以防宵小有機可乘，另呼籲不法人士切勿心存僥倖，針對任何不法，警方將全力查緝、究責到底。

    穿著藍色衣服的竊賊林男朝白色轎車方向走去準備行竊。（民眾提供）

    穿著藍色衣服的竊賊林男朝白色轎車方向走去準備行竊。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播