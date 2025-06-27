獨家》戒護不周！嫌犯玩照明彈差點燒了派出所 新北海山所長等4人被懲處

照明彈將派出所地板燒出一塊焦黑。（記者徐聖倫翻攝）

2025/06/27 13:09

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市海山警分局海山派出所轄區發生竊盜案，警方將患有中度精神障礙的陳姓男子帶回偵詢。筆錄進行前，陳男見到派出所桌上有一枚照明彈拿來把玩，隨後不慎引燃，造成不小動靜，所幸沒有造成嚴重意外。警方因此加辦陳男妨害公務，承辦員警、正副所長也負上戒護不周責任，遭分局祭出連坐行政處分。

據悉，25日凌晨4時許，警方獲報板橋區民生路有家超商遭竊，警方派員前往將現行犯陳男逮補。陳男當天上午8時準備進行筆錄，在那之前警方購買早餐讓陳男食用，於是解開手銬。陳男見到桌上的照明彈覺得好奇竟開始把玩。

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當下承辦員警一時不察，沒有發現陳男把玩照明彈，陳男一把拉開引信點燃照明彈，眾人才發現趕緊制止，所幸沒有造成更大意外。據悉，這枚照明彈是拾得物，暫時沒有入庫存放，因而擺在桌上。

因此除竊盜罪外，警方加辦陳男一條妨害公務，全案依法送辦，後經評估，陳男被強制送往衛福部立台北醫院就醫。針對戒護不周部分，此案承辦人、拾得物業務承辦人、正副所長共4人遭分局行政懲處申誡一次，以示警惕。

照明彈將派出所桌面燒出洞。（記者徐聖倫翻攝）

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