他無照被開單6次 考照後仍肆意飆速撞死婦人

路口監視器拍下黃男飆速身影。（記者徐聖倫翻攝）

2025/06/27 12:59

〔記者徐聖倫／新北報導〕20歲黃姓男子喜騎車飆速，成年前有6次被抓無照駕駛紀錄，成年考到駕照後依舊喜歡在街頭狂飆，而昨日他闖出大禍，騎車行經新北市三重，完全沒注意到綠燈過馬路的64歲湯姓婦人，闖紅燈當場將其撞飛，湯婦最終傷勢過重送醫不治，警方將黃男依法送辦。

據悉，黃男無業，未成年時就熱愛騎車，有6次無照駕駛遭逮紀錄。成年後黃男第一時間考到機車駕照，仍然喜愛街頭飆速快感。昨深夜11時許，黃男騎車行經三重區重新路五段，經過光復路一段路口搶快闖紅燈，完全沒注意湯婦正在過馬路，黃男直接撞上，湯婦應聲倒地且當場失去生命徵象。

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三重警分局獲報同時通報119並派員趕抵，即刻將湯婦送醫，但湯婦全身多處骨折、頭部重創傷勢過重，經急救仍不治身亡。警方對黃男進行酒測，其酒測值為0。黃男向警方供稱，他當下完全沒有注意到斑馬線上還有行人。

警詢後，依過失致死罪嫌將黃男移送法辦，另針對未禮讓行人、闖紅燈等，也依違反道路交管理處罰條例第21條第2項、第44條第4項、第53條第1項等開罰，黃男將面對至少9000元罰鍰。

警方於車禍現場採證。（記者徐聖倫翻攝）

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